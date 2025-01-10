iFARM 价格 (IFARM)
今天 iFARM (IFARM) 的实时价格为 72.11 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。IFARM 兑换 USD 的价格为实时更新。
iFARM 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 17.23 USD
- iFARM 当天价格变化为 +1.76%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，iFARM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.25。
在过去30天内，iFARM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -11.8344696590。
在过去60天内，iFARM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +6.4129514190。
在过去90天内，iFARM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +8.53123626951067。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +1.25
|+1.76%
|30天
|$ -11.8344696590
|-16.41%
|60天
|$ +6.4129514190
|+8.89%
|90天
|$ +8.53123626951067
|+13.42%
iFARM 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.61%
+1.76%
-3.46%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
iFARM is the interest-bearing version of Harvest’s FARM rewards token; similar to xSUSHI or bBADGER, it is a receipt for depositing FARM into the Harvest Profitsharing pool, where it receives a steady flow of the protocol's farming profits and it is redeemable for the underlying FARM at an increasing rate.
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|1 IFARM 兑换 AUD
A$116.8182
|1 IFARM 兑换 GBP
￡58.4091
|1 IFARM 兑换 EUR
€69.9467
|1 IFARM 兑换 USD
$72.11
|1 IFARM 兑换 MYR
RM323.7739
|1 IFARM 兑换 TRY
₺2,553.4151
|1 IFARM 兑换 JPY
¥11,382.5635
|1 IFARM 兑换 RUB
₽7,371.0842
|1 IFARM 兑换 INR
₹6,207.2288
|1 IFARM 兑换 IDR
Rp1,163,064.3533
|1 IFARM 兑换 PHP
₱4,224.9249
|1 IFARM 兑换 EGP
￡E.3,645.8816
|1 IFARM 兑换 BRL
R$439.1499
|1 IFARM 兑换 CAD
C$103.1173
|1 IFARM 兑换 BDT
৳8,795.9778
|1 IFARM 兑换 NGN
₦111,797.9018
|1 IFARM 兑换 UAH
₴3,048.8108
|1 IFARM 兑换 VES
Bs3,821.83
|1 IFARM 兑换 PKR
Rs20,080.4717
|1 IFARM 兑换 KZT
₸38,052.447
|1 IFARM 兑换 THB
฿2,500.7748
|1 IFARM 兑换 TWD
NT$2,381.7933
|1 IFARM 兑换 CHF
Fr65.6201
|1 IFARM 兑换 HKD
HK$561.0158
|1 IFARM 兑换 MAD
.د.م723.9844