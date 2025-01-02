iETH v1 价格 (IETH)
今天 iETH v1 (IETH) 的实时价格为 4,033.65 USD。目前其市值为 $ 429.69K USD。IETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
iETH v1 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- iETH v1 当天价格变化为 +4.48%
- 其循环供应量为 106.37 USD
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今天内，iETH v1 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +173.43。
在过去30天内，iETH v1 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -49.4932888650。
在过去60天内，iETH v1 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,774.5474430350。
在过去90天内，iETH v1 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,262.231880212196。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +173.43
|+4.48%
|30天
|$ -49.4932888650
|-1.22%
|60天
|$ +1,774.5474430350
|+43.99%
|90天
|$ +1,262.231880212196
|+45.54%
iETH v1 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.17%
+4.48%
+4.28%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 IETH 兑换 AUD
A$6,453.84
|1 IETH 兑换 GBP
￡3,226.92
|1 IETH 兑换 EUR
€3,912.6405
|1 IETH 兑换 USD
$4,033.65
|1 IETH 兑换 MYR
RM18,030.4155
|1 IETH 兑换 TRY
₺142,428.1815
|1 IETH 兑换 JPY
¥633,323.3865
|1 IETH 兑换 RUB
₽449,751.975
|1 IETH 兑换 INR
₹345,885.4875
|1 IETH 兑换 IDR
Rp65,058,861.8595
|1 IETH 兑换 PHP
₱233,911.3635
|1 IETH 兑换 EGP
￡E.204,788.4105
|1 IETH 兑换 BRL
R$25,008.63
|1 IETH 兑换 CAD
C$5,808.456
|1 IETH 兑换 BDT
৳482,021.175
|1 IETH 兑换 NGN
₦6,234,369.1035
|1 IETH 兑换 UAH
₴169,857.0015
|1 IETH 兑换 VES
Bs205,716.15
|1 IETH 兑换 PKR
Rs1,124,178.255
|1 IETH 兑换 KZT
₸2,117,383.8945
|1 IETH 兑换 THB
฿138,273.522
|1 IETH 兑换 TWD
NT$132,626.412
|1 IETH 兑换 CHF
Fr3,630.285
|1 IETH 兑换 HKD
HK$31,341.4605
|1 IETH 兑换 MAD
.د.م40,780.2015