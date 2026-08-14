IdleMine 今日价格

IdleMine (IDLE) 今日实时价格为 $ 0.00166775，过去 24 小时内变化了 0.16%。当前 IDLE 兑 USD 的汇率为 $ 0.00166775 每 IDLE。

IdleMine 目前市值在 $ 16,676,042 排名第 #-，流通供应量为 4.80B IDLE。过去 24 小时内，IDLE 的交易价格在 $ 0.00164688（低点）和 $ 0.00169158（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00337292，而历史最低价为 $ 0.00143129。

短期表现方面，IDLE 在过去一小时内波动了 -0.11%，过去7 天内波动了 +2.88%。过去一天，总交易量达到 $ 121.43K。

IdleMine（IDLE）市场信息

市值 $ 16.68M$ 16.68M $ 16.68M 成交量（24H） $ 121.43K$ 121.43K $ 121.43K 完全稀释市值 $ 16.68M$ 16.68M $ 16.68M 流通量 4.80B 4.80B 4.80B 总供应量 9,999,988,644.374918 9,999,988,644.374918 9,999,988,644.374918

IdleMine 的当前市值为 $ 16.68M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 121.43K。IDLE 的流通量为 4.80B，总供应量是 9999988644.374918，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.68M。