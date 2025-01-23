Idle Finance 价格 (IDLE)
今天 Idle Finance (IDLE) 的实时价格为 0.01899401 USD。目前其市值为 $ 163.54K USD。IDLE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Idle Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.47K USD
- Idle Finance 当天价格变化为 +31.40%
- 其循环供应量为 8.61M USD
在获取 MEXC 上从 IDLE兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 IDLE 价格信息的首选平台。
今天内，Idle Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00453917。
在过去30天内，Idle Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0183711603。
在过去60天内，Idle Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0181955474。
在过去90天内，Idle Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.27671832896584415。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00453917
|+31.40%
|30天
|$ -0.0183711603
|-96.72%
|60天
|$ -0.0181955474
|-95.79%
|90天
|$ -0.27671832896584415
|-93.57%
Idle Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-5.62%
+31.40%
-96.88%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
IDLE is the Governance Token of Idle Protocol. It allows community participants to vote on-chain proposals and drive the protocol’s future developments.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 IDLE 兑换 AUD
A$0.0302004759
|1 IDLE 兑换 GBP
￡0.0153851481
|1 IDLE 兑换 EUR
€0.0182342496
|1 IDLE 兑换 USD
$0.01899401
|1 IDLE 兑换 MYR
RM0.0845233445
|1 IDLE 兑换 TRY
₺0.6773263966
|1 IDLE 兑换 JPY
¥2.9733223254
|1 IDLE 兑换 RUB
₽1.8849655524
|1 IDLE 兑换 INR
₹1.6424120447
|1 IDLE 兑换 IDR
Rp311.3771632944
|1 IDLE 兑换 PHP
₱1.1145685068
|1 IDLE 兑换 EGP
￡E.0.9555886431
|1 IDLE 兑换 BRL
R$0.1128244194
|1 IDLE 兑换 CAD
C$0.0271614343
|1 IDLE 兑换 BDT
৳2.3165094596
|1 IDLE 兑换 NGN
₦29.5856397963
|1 IDLE 兑换 UAH
₴0.79774842
|1 IDLE 兑换 VES
Bs1.04467055
|1 IDLE 兑换 PKR
Rs5.2951501078
|1 IDLE 兑换 KZT
₸9.897778611
|1 IDLE 兑换 THB
฿0.6446566994
|1 IDLE 兑换 TWD
NT$0.6224337077
|1 IDLE 兑换 CHF
Fr0.017094609
|1 IDLE 兑换 HKD
HK$0.1479633379
|1 IDLE 兑换 MAD
.د.م0.1895602198