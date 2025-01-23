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Idle Finance 价格 (IDLE)

USD

Idle Finance (IDLE) 实时价格图表

$0.01899401
$0.01899401$0.01899401
+31.40%(1D)

今天 Idle Finance (IDLE) 的价格

今天 Idle Finance (IDLE) 的实时价格为 0.01899401 USD。目前其市值为 $ 163.54K USD。IDLE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Idle Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.47K USD
- Idle Finance 当天价格变化为 +31.40%
- 其循环供应量为 8.61M USD

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Idle Finance (IDLE) 价格表现 USD

今天内，Idle Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00453917
在过去30天内，Idle Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0183711603
在过去60天内，Idle Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0181955474
在过去90天内，Idle Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.27671832896584415

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00453917+31.40%
30天$ -0.0183711603-96.72%
60天$ -0.0181955474-95.79%
90天$ -0.27671832896584415-93.57%

Idle Finance (IDLE) 价格分析

Idle Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01384715
$ 0.01384715$ 0.01384715

$ 0.406088
$ 0.406088$ 0.406088

$ 30.65
$ 30.65$ 30.65

-5.62%

+31.40%

-96.88%

Idle Finance (IDLE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 163.54K
$ 163.54K$ 163.54K

$ 1.47K
$ 1.47K$ 1.47K

8.61M
8.61M 8.61M

什么是Idle Finance (IDLE)

IDLE is the Governance Token of Idle Protocol. It allows community participants to vote on-chain proposals and drive the protocol’s future developments.

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Idle Finance (IDLE) 资源

官网

大家还在问：关于 Idle Finance (IDLE) 的其他问题

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IDLE 兑换为当地货币

1 IDLE 兑换 AUD
A$0.0302004759
1 IDLE 兑换 GBP
0.0153851481
1 IDLE 兑换 EUR
0.0182342496
1 IDLE 兑换 USD
$0.01899401
1 IDLE 兑换 MYR
RM0.0845233445
1 IDLE 兑换 TRY
0.6773263966
1 IDLE 兑换 JPY
¥2.9733223254
1 IDLE 兑换 RUB
1.8849655524
1 IDLE 兑换 INR
1.6424120447
1 IDLE 兑换 IDR
Rp311.3771632944
1 IDLE 兑换 PHP
1.1145685068
1 IDLE 兑换 EGP
￡E.0.9555886431
1 IDLE 兑换 BRL
R$0.1128244194
1 IDLE 兑换 CAD
C$0.0271614343
1 IDLE 兑换 BDT
2.3165094596
1 IDLE 兑换 NGN
29.5856397963
1 IDLE 兑换 UAH
0.79774842
1 IDLE 兑换 VES
Bs1.04467055
1 IDLE 兑换 PKR
Rs5.2951501078
1 IDLE 兑换 KZT
9.897778611
1 IDLE 兑换 THB
฿0.6446566994
1 IDLE 兑换 TWD
NT$0.6224337077
1 IDLE 兑换 CHF
Fr0.017094609
1 IDLE 兑换 HKD
HK$0.1479633379
1 IDLE 兑换 MAD
.د.م0.1895602198