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IDLE 价格 (IDLE)

USD

IDLE (IDLE) 实时价格图表

$0.610391
$0.610391$0.610391
+7.40%(1D)

今天 IDLE (IDLE) 的价格

今天 IDLE (IDLE) 的实时价格为 0.610391 USD。目前其市值为 $ 5.28M USD。IDLE 兑换 USD 的价格为实时更新。
IDLE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.95K USD
- IDLE 当天价格变化为 +7.44%
- 其循环供应量为 8.61M USD

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IDLE (IDLE) 价格表现 USD

今天内，IDLE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.04227265
在过去30天内，IDLE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1359064860
在过去60天内，IDLE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.0065345148
在过去90天内，IDLE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.307678482512673

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.04227265+7.44%
30天$ +0.1359064860+22.27%
60天$ +1.0065345148+164.90%
90天$ +0.307678482512673+101.64%

IDLE (IDLE) 价格分析

IDLE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.563533
$ 0.563533$ 0.563533

$ 0.616178
$ 0.616178$ 0.616178

$ 30.65
$ 30.65$ 30.65

-0.77%

+7.44%

+128.27%

IDLE (IDLE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 5.28M
$ 5.28M$ 5.28M

$ 7.95K
$ 7.95K$ 7.95K

8.61M
8.61M 8.61M

什么是IDLE (IDLE)

IDLE is the Governance Token of Idle Protocol. It allows community participants to vote on-chain proposals and drive the protocol’s future developments.

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IDLE (IDLE) 资源

官网

大家还在问：关于 IDLE (IDLE) 的其他问题

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IDLE 兑换为当地货币

1 IDLE 兑换 AUD
A$0.9766256
1 IDLE 兑换 GBP
0.4883128
1 IDLE 兑换 EUR
0.58597536
1 IDLE 兑换 USD
$0.610391
1 IDLE 兑换 MYR
RM2.72844777
1 IDLE 兑换 TRY
21.55290621
1 IDLE 兑换 JPY
¥95.92294565
1 IDLE 兑换 RUB
68.05249259
1 IDLE 兑换 INR
52.33492434
1 IDLE 兑换 IDR
Rp9,845.01475073
1 IDLE 兑换 PHP
35.35384672
1 IDLE 兑换 EGP
￡E.31.00175889
1 IDLE 兑换 BRL
R$3.87598285
1 IDLE 兑换 CAD
C$0.87896304
1 IDLE 兑换 BDT
72.9417245
1 IDLE 兑换 NGN
944.87306018
1 IDLE 兑换 UAH
25.67304546
1 IDLE 兑换 VES
Bs31.129941
1 IDLE 兑换 PKR
Rs170.02441305
1 IDLE 兑换 KZT
320.41254763
1 IDLE 兑换 THB
฿20.91809957
1 IDLE 兑换 TWD
NT$20.06965608
1 IDLE 兑换 CHF
Fr0.5493519
1 IDLE 兑换 HKD
HK$4.74273807
1 IDLE 兑换 MAD
.د.م6.1649491