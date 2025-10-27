Ideaology（IDEA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.963831$ 0.963831 $ 0.963831 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -8.18% 涨跌幅（1D） +7.40% 漲跌幅（7D） -32.61% 漲跌幅（7D） -32.61%

Ideaology（IDEA）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，IDEA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。IDEA 的历史最高价为 $ 0.963831，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，IDEA 在过去 1 小时内的价格变动为 -8.18%，过去 24 小时内变动为 +7.40%，过去 7 天内累计变动为 -32.61%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ideaology（IDEA）市场信息

市值 $ 12.89K$ 12.89K $ 12.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.89K$ 12.89K $ 12.89K 流通量 500.00M 500.00M 500.00M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Ideaology 的当前市值为 $ 12.89K, 它过去 24 小时的交易量为 --。IDEA 的流通量为 500.00M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.89K。