ICPanda DAO 今日价格

ICPanda DAO (PANDA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 PANDA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PANDA。

ICPanda DAO 目前市值在 $ 431,490 排名第 #-，流通供应量为 814.82M PANDA。过去 24 小时内，PANDA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02442884，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PANDA 在过去一小时内波动了 +0.46%，过去7 天内波动了 +21.71%。过去一天，总交易量达到 $ 161.62。

ICPanda DAO（PANDA）市场信息

市值 $ 431.49K$ 431.49K $ 431.49K 成交量（24H） $ 161.62$ 161.62 $ 161.62 完全稀释市值 $ 547.99K$ 547.99K $ 547.99K 流通量 814.82M 814.82M 814.82M 总供应量 1,034,818,195.0 1,034,818,195.0 1,034,818,195.0

ICPanda DAO 的当前市值为 $ 431.49K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 161.62。PANDA 的流通量为 814.82M，总供应量是 1034818195.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 547.99K。