Icopax（$IPAX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00413414 $ 0.00413414 $ 0.00413414 24H最低价 $ 0.00508339 $ 0.00508339 $ 0.00508339 24H最高价 24H最低价 $ 0.00413414$ 0.00413414 $ 0.00413414 24H最高价 $ 0.00508339$ 0.00508339 $ 0.00508339 历史最高 $ 0.054483$ 0.054483 $ 0.054483 最低价 $ 0.00196323$ 0.00196323 $ 0.00196323 涨跌幅（1H） -1.39% 涨跌幅（1D） -9.05% 漲跌幅（7D） -27.66% 漲跌幅（7D） -27.66%

Icopax（$IPAX）当前实时价格为 $0.0043809。过去 24 小时内，$IPAX 的交易价格在 $ 0.00413414 至 $ 0.00508339 之间波动，市场活跃度显著。$IPAX 的历史最高价为 $ 0.054483，历史最低价为 $ 0.00196323。

从短期表现来看，$IPAX 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.39%，过去 24 小时内变动为 -9.05%，过去 7 天内累计变动为 -27.66%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Icopax（$IPAX）市场信息

市值 $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M 流通量 300.00M 300.00M 300.00M 总供应量 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Icopax 的当前市值为 $ 1.31M, 它过去 24 小时的交易量为 --。$IPAX 的流通量为 300.00M，总供应量是 300000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.31M。