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IceCreamSwap WCORE 价格 (WCORE)

USD

IceCreamSwap WCORE (WCORE) 实时价格图表

$0.883153
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-3.40%(1D)

今天 IceCreamSwap WCORE (WCORE) 的价格

今天 IceCreamSwap WCORE (WCORE) 的实时价格为 0.883153 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WCORE 兑换 USD 的价格为实时更新。
IceCreamSwap WCORE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 155.09K USD
- IceCreamSwap WCORE 当天价格变化为 -3.46%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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IceCreamSwap WCORE (WCORE) 价格表现 USD

今天内，IceCreamSwap WCORE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0317095739581141
在过去30天内，IceCreamSwap WCORE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2228498823
在过去60天内，IceCreamSwap WCORE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0386694723
在过去90天内，IceCreamSwap WCORE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.067512779802851

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0317095739581141-3.46%
30天$ -0.2228498823-25.23%
60天$ -0.0386694723-4.37%
90天$ -0.067512779802851-7.10%

IceCreamSwap WCORE (WCORE) 价格分析

IceCreamSwap WCORE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.811304
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$ 0.922913
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$ 2.47
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-0.35%

-3.46%

-5.89%

IceCreamSwap WCORE (WCORE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 155.09K
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什么是IceCreamSwap WCORE (WCORE)

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IceCreamSwap WCORE (WCORE) 资源

官网

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WCORE 兑换为当地货币

1 WCORE 兑换 AUD
A$1.4130448
1 WCORE 兑换 GBP
0.71535393
1 WCORE 兑换 EUR
0.84782688
1 WCORE 兑换 USD
$0.883153
1 WCORE 兑换 MYR
RM3.96535697
1 WCORE 兑换 TRY
31.43141527
1 WCORE 兑换 JPY
¥137.75420494
1 WCORE 兑换 RUB
90.47902485
1 WCORE 兑换 INR
76.41922909
1 WCORE 兑换 IDR
Rp14,477.91571632
1 WCORE 兑换 PHP
51.6644505
1 WCORE 兑换 EGP
￡E.44.48441661
1 WCORE 兑换 BRL
R$5.36073871
1 WCORE 兑换 CAD
C$1.27174032
1 WCORE 兑换 BDT
107.29425797
1 WCORE 兑换 NGN
1,373.4795456
1 WCORE 兑换 UAH
37.1807413
1 WCORE 兑换 VES
Bs47.690262
1 WCORE 兑换 PKR
Rs246.06408886
1 WCORE 兑换 KZT
468.5126665
1 WCORE 兑换 THB
฿30.2921479
1 WCORE 兑换 TWD
NT$28.93209228
1 WCORE 兑换 CHF
Fr0.80366923
1 WCORE 兑换 HKD
HK$6.87093034
1 WCORE 兑换 MAD
.د.م8.86685612