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IceCreamSwap 价格 (ICE)

USD

IceCreamSwap (ICE) 实时价格图表

$0.468999
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-0.80%(1D)

今天 IceCreamSwap (ICE) 的价格

今天 IceCreamSwap (ICE) 的实时价格为 0.468999 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ICE 兑换 USD 的价格为实时更新。
IceCreamSwap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 780.11 USD
- IceCreamSwap 当天价格变化为 -0.83%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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IceCreamSwap (ICE) 价格表现 USD

今天内，IceCreamSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003932650467804
在过去30天内，IceCreamSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0876085911
在过去60天内，IceCreamSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1343135751
在过去90天内，IceCreamSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2258155332889616

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.003932650467804-0.83%
30天$ -0.0876085911-18.67%
60天$ -0.1343135751-28.63%
90天$ -0.2258155332889616-32.50%

IceCreamSwap (ICE) 价格分析

IceCreamSwap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.443076
$ 0.443076$ 0.443076

$ 0.489601
$ 0.489601$ 0.489601

$ 6.58
$ 6.58$ 6.58

+0.23%

-0.83%

-0.02%

IceCreamSwap (ICE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 780.11
$ 780.11$ 780.11

0.00
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什么是IceCreamSwap (ICE)

Governance Token of the IcecreamSwap.com swap on the Bitgert Blockchain with a deflationary mechanismn due to buybacks from fees generated by the swap.

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IceCreamSwap (ICE) 资源

官网

大家还在问：关于 IceCreamSwap (ICE) 的其他问题

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ICE 兑换为当地货币

1 ICE 兑换 AUD
A$0.7503984
1 ICE 兑换 GBP
0.37988919
1 ICE 兑换 EUR
0.45023904
1 ICE 兑换 USD
$0.468999
1 ICE 兑换 MYR
RM2.10580551
1 ICE 兑换 TRY
16.69167441
1 ICE 兑换 JPY
¥73.15446402
1 ICE 兑换 RUB
48.04894755
1 ICE 兑换 INR
40.58248347
1 ICE 兑换 IDR
Rp7,688.50696656
1 ICE 兑换 PHP
27.4364415
1 ICE 兑换 EGP
￡E.23.62347963
1 ICE 兑换 BRL
R$2.84682393
1 ICE 兑换 CAD
C$0.67535856
1 ICE 兑换 BDT
56.97868851
1 ICE 兑换 NGN
729.3872448
1 ICE 兑换 UAH
19.7448579
1 ICE 兑换 VES
Bs25.325946
1 ICE 兑换 PKR
Rs130.67250138
1 ICE 兑换 KZT
248.8039695
1 ICE 兑换 THB
฿16.0866657
1 ICE 兑换 TWD
NT$15.36440724
1 ICE 兑换 CHF
Fr0.42678909
1 ICE 兑换 HKD
HK$3.64881222
1 ICE 兑换 MAD
.د.م4.70874996