IceCream AI 今日价格

IceCream AI (ICECREAM) 今日实时价格为 $ 0.00184703，过去 24 小时内变化了 0.56%。当前 ICECREAM 兑 USD 的汇率为 $ 0.00184703 每 ICECREAM。

IceCream AI 目前市值在 $ 1,847,030 排名第 #-，流通供应量为 1.00B ICECREAM。过去 24 小时内，ICECREAM 的交易价格在 $ 0.00183962（低点）和 $ 0.00185212（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02398919，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ICECREAM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +8.31%。过去一天，总交易量达到 $ 3.75。

IceCream AI（ICECREAM）市场信息

市值 $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M 成交量（24H） $ 3.75$ 3.75 $ 3.75 完全稀释市值 $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

IceCream AI 的当前市值为 $ 1.85M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.75。ICECREAM 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.85M。