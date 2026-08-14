Ibiza Final Boss 今日价格

Ibiza Final Boss (BOSS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.17%。当前 BOSS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BOSS。

Ibiza Final Boss 目前市值在 $ 96,561 排名第 #-，流通供应量为 930.27M BOSS。过去 24 小时内，BOSS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.217811，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BOSS 在过去一小时内波动了 +0.17%，过去7 天内波动了 +2.56%。过去一天，总交易量达到 $ 131.65。

Ibiza Final Boss（BOSS）市场信息

市值 $ 96.56K$ 96.56K $ 96.56K 成交量（24H） $ 131.65$ 131.65 $ 131.65 完全稀释市值 $ 96.56K$ 96.56K $ 96.56K 流通量 930.27M 930.27M 930.27M 总供应量 930,265,195.410035 930,265,195.410035 930,265,195.410035

Ibiza Final Boss 的当前市值为 $ 96.56K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 131.65。BOSS 的流通量为 930.27M，总供应量是 930265195.410035，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 96.56K。