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iBitHub 价格 (IBH)

USD

iBitHub (IBH) 实时价格图表

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+4.00%(1D)

今天 iBitHub (IBH) 的价格

今天 iBitHub (IBH) 的实时价格为 0.00692151 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。IBH 兑换 USD 的价格为实时更新。
iBitHub 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 122.24 USD
- iBitHub 当天价格变化为 +4.05%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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iBitHub (IBH) 价格表现 USD

今天内，iBitHub 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00026943
在过去30天内，iBitHub 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0029586693
在过去60天内，iBitHub 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0043884256
在过去90天内，iBitHub 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0032733528446575636

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00026943+4.05%
30天$ +0.0029586693+42.75%
60天$ +0.0043884256+63.40%
90天$ +0.0032733528446575636+89.73%

iBitHub (IBH) 价格分析

iBitHub 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00663463
$ 0.00663463$ 0.00663463

$ 0.00702871
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$ 1.051
$ 1.051$ 1.051

+0.30%

+4.05%

+17.62%

iBitHub (IBH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 122.24
$ 122.24$ 122.24

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什么是iBitHub (IBH)

iBitHub (IBH) has been cloned from LiteCoin (LTC)

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iBitHub (IBH) 资源

官网

大家还在问：关于 iBitHub (IBH) 的其他问题

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IBH 兑换为当地货币

1 IBH 兑换 AUD
A$0.0112128462
1 IBH 兑换 GBP
0.0056064231
1 IBH 兑换 EUR
0.0067138647
1 IBH 兑换 USD
$0.00692151
1 IBH 兑换 MYR
RM0.0310775799
1 IBH 兑换 TRY
0.2450906691
1 IBH 兑换 JPY
¥1.0925603535
1 IBH 兑换 RUB
0.7075167522
1 IBH 兑换 INR
0.5958035808
1 IBH 兑换 IDR
Rp111.6372424353
1 IBH 兑换 PHP
0.4055312709
1 IBH 兑换 EGP
￡E.0.3499515456
1 IBH 兑换 BRL
R$0.0421519959
1 IBH 兑换 CAD
C$0.0098977593
1 IBH 兑换 BDT
0.8442857898
1 IBH 兑换 NGN
10.7309706738
1 IBH 兑换 UAH
0.2926414428
1 IBH 兑换 VES
Bs0.36684003
1 IBH 兑换 PKR
Rs1.9274328897
1 IBH 兑换 KZT
3.652480827
1 IBH 兑换 THB
฿0.2401071819
1 IBH 兑换 TWD
NT$0.2286174753
1 IBH 兑换 CHF
Fr0.0062985741
1 IBH 兑换 HKD
HK$0.0538493478
1 IBH 兑换 MAD
.د.م0.0694919604