IAzuki 价格 (IAZUKI)
今天 IAzuki (IAZUKI) 的实时价格为 3.38 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。IAZUKI 兑换 USD 的价格为实时更新。
IAzuki 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.63 USD
- IAzuki 当天价格变化为 +0.22%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，IAzuki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0072675。
在过去30天内，IAzuki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.0203290500。
在过去60天内，IAzuki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.3731416820。
在过去90天内，IAzuki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0072675
|+0.22%
|30天
|$ +1.0203290500
|+30.19%
|60天
|$ +4.3731416820
|+129.38%
|90天
|$ 0
|--
IAzuki 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.25%
+0.22%
-10.89%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 IAZUKI 兑换 AUD
A$5.4756
|1 IAZUKI 兑换 GBP
￡2.7378
|1 IAZUKI 兑换 EUR
€3.2786
|1 IAZUKI 兑换 USD
$3.38
|1 IAZUKI 兑换 MYR
RM15.1762
|1 IAZUKI 兑换 TRY
₺119.6858
|1 IAZUKI 兑换 JPY
¥533.533
|1 IAZUKI 兑换 RUB
₽345.5036
|1 IAZUKI 兑换 INR
₹290.9504
|1 IAZUKI 兑换 IDR
Rp54,516.1214
|1 IAZUKI 兑换 PHP
₱198.1018
|1 IAZUKI 兑换 EGP
￡E.170.8928
|1 IAZUKI 兑换 BRL
R$20.5842
|1 IAZUKI 兑换 CAD
C$4.8334
|1 IAZUKI 兑换 BDT
৳412.2924
|1 IAZUKI 兑换 NGN
₦5,240.2844
|1 IAZUKI 兑换 UAH
₴142.9064
|1 IAZUKI 兑换 VES
Bs179.14
|1 IAZUKI 兑换 PKR
Rs941.2286
|1 IAZUKI 兑换 KZT
₸1,783.626
|1 IAZUKI 兑换 THB
฿117.2522
|1 IAZUKI 兑换 TWD
NT$111.6414
|1 IAZUKI 兑换 CHF
Fr3.0758
|1 IAZUKI 兑换 HKD
HK$26.2964
|1 IAZUKI 兑换 MAD
.د.م33.9352