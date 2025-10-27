iAero Protocol LIQ（LIQ）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.115556$ 0.115556 $ 0.115556 最低价 $ 0.107506$ 0.107506 $ 0.107506 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

iAero Protocol LIQ（LIQ）当前实时价格为 $0.108954。过去 24 小时内，LIQ 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。LIQ 的历史最高价为 $ 0.115556，历史最低价为 $ 0.107506。

从短期表现来看，LIQ 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

iAero Protocol LIQ（LIQ）市场信息

市值 $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M 流通量 10.16M 10.16M 10.16M 总供应量 29,671,274.37954033 29,671,274.37954033 29,671,274.37954033

iAero Protocol LIQ 的当前市值为 $ 1.10M, 它过去 24 小时的交易量为 --。LIQ 的流通量为 10.16M，总供应量是 29671274.37954033，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.23M。