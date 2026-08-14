iAero 今日价格

iAero (IAERO) 今日实时价格为 $ 0.33142，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 IAERO 兑 USD 的汇率为 $ 0.33142 每 IAERO。

iAero 目前市值在 $ 1,848,812 排名第 #-，流通供应量为 5.58M IAERO。过去 24 小时内，IAERO 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.617978，而历史最低价为 $ 0.138179。

短期表现方面，IAERO 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -1.50%。过去一天，总交易量达到 $ 623.08。

iAero（IAERO）市场信息

市值 $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M 成交量（24H） $ 623.08$ 623.08 $ 623.08 完全稀释市值 $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M 流通量 5.58M 5.58M 5.58M 总供应量 5,578,457.708145465 5,578,457.708145465 5,578,457.708145465

iAero 的当前市值为 $ 1.85M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 623.08。IAERO 的流通量为 5.58M，总供应量是 5578457.708145465，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.85M。