I Like It Stable DAO 价格 (ILIS)
今天 I Like It Stable DAO (ILIS) 的实时价格为 0.01227565 USD。目前其市值为 $ 232.73K USD。ILIS 兑换 USD 的价格为实时更新。
I Like It Stable DAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 557.26 USD
- I Like It Stable DAO 当天价格变化为 +2.64%
- 其循环供应量为 18.95M USD
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今天内，I Like It Stable DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00031599。
在过去30天内，I Like It Stable DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0050114420。
在过去60天内，I Like It Stable DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，I Like It Stable DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00031599
|+2.64%
|30天
|$ -0.0050114420
|-40.82%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
I Like It Stable DAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.12%
+2.64%
-2.03%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT. Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner. (Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol)
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|1 ILIS 兑换 AUD
A$0.01964104
|1 ILIS 兑换 GBP
￡0.00982052
|1 ILIS 兑换 EUR
€0.0119073805
|1 ILIS 兑换 USD
$0.01227565
|1 ILIS 兑换 MYR
RM0.0548721555
|1 ILIS 兑换 TRY
₺0.4334532015
|1 ILIS 兑换 JPY
¥1.9273998065
|1 ILIS 兑换 RUB
₽1.368734975
|1 ILIS 兑换 INR
₹1.0526369875
|1 ILIS 兑换 IDR
Rp197.9943271195
|1 ILIS 兑换 PHP
₱0.7118649435
|1 ILIS 兑换 EGP
￡E.0.6232347505
|1 ILIS 兑换 BRL
R$0.07610903
|1 ILIS 兑换 CAD
C$0.017676936
|1 ILIS 兑换 BDT
৳1.466940175
|1 ILIS 兑换 NGN
₦18.9731218835
|1 ILIS 兑换 UAH
₴0.5169276215
|1 ILIS 兑换 VES
Bs0.62605815
|1 ILIS 兑换 PKR
Rs3.421223655
|1 ILIS 兑换 KZT
₸6.4438569545
|1 ILIS 兑换 THB
฿0.420809282
|1 ILIS 兑换 TWD
NT$0.403623372
|1 ILIS 兑换 CHF
Fr0.011048085
|1 ILIS 兑换 HKD
HK$0.0953818005
|1 ILIS 兑换 MAD
.د.م0.1241068215