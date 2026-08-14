I am become billionaire 今日价格

I am become billionaire (IAM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.31%。当前 IAM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 IAM。

I am become billionaire 目前市值在 $ 9,505.86 排名第 #-，流通供应量为 999.91M IAM。过去 24 小时内，IAM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，IAM 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 -23.08%。过去一天，总交易量达到 --。

I am become billionaire（IAM）市场信息

市值 $ 9.51K$ 9.51K $ 9.51K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.51K$ 9.51K $ 9.51K 流通量 999.91M 999.91M 999.91M 总供应量 999,905,910.63391 999,905,910.63391 999,905,910.63391

I am become billionaire 的当前市值为 $ 9.51K, 它过去 24 小时的交易量为 --。IAM 的流通量为 999.91M，总供应量是 999905910.63391，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.51K。