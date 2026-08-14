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I am become billionaire 当前实时价格为 0 USD。IAM 市值为 9,505.86 USD。追踪Malaysia的 IAM 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！I am become billionaire 当前实时价格为 0 USD。IAM 市值为 9,505.86 USD。追踪Malaysia的 IAM 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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I am become billionaire 价格 (IAM)

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1 IAM 兑换为 USD 的实时价格：

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$0.00000949$0.00000949
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USD
I am become billionaire (IAM) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 14:28:16 (UTC+8)

I am become billionaire 今日价格

I am become billionaire (IAM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.31%。当前 IAM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 IAM。

I am become billionaire 目前市值在 $ 9,505.86 排名第 #-，流通供应量为 999.91M IAM。过去 24 小时内，IAM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0

短期表现方面，IAM 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 -23.08%。过去一天，总交易量达到 --

I am become billionaire（IAM）市场信息

$ 9.51K
$ 9.51K$ 9.51K

--
----

$ 9.51K
$ 9.51K$ 9.51K

999.91M
999.91M 999.91M

999,905,910.63391
999,905,910.63391 999,905,910.63391

I am become billionaire 的当前市值为 $ 9.51K, 它过去 24 小时的交易量为 --。IAM 的流通量为 999.91M，总供应量是 999905910.63391，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.51K

I am become billionaire 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0
$ 0$ 0
24H最低价
$ 0
$ 0$ 0
24H最高价

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

-5.30%

-23.08%

-23.08%

I am become billionaire（IAM）价格历史 USD

今天内，I am become billionaire 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，I am become billionaire 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，I am become billionaire 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，I am become billionaire 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-5.30%
30天$ 0-34.17%
60天$ 0-52.31%
90天$ 0--

I am become billionaire 的价格预测

I am become billionaire（IAM）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，IAM 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
I am become billionaire (IAM) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，I am become billionaire 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

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I am become billionaire (IAM) 资源

官网

类别 :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

关于 I am become billionaire

I am become billionaire 的当前价格是多少？

I am become billionaire (IAM) 的实时价格为 ¥ CNY。此实时估值持续更新，并汇总了全球主要交易所的价格，以确保您看到的是准确的市场价格。

I am become billionaire 在市场中的定位如何？

I am become billionaire 目前的市场排名为第 10366 位，市值为 ¥64921.8848512428558000。此排名受流动性深度、整体投资者需求和流通代币供应量的影响。

IAM 的流通供应量是多少？

IAM 的流通供应量为 999905910.63391 枚代币，代表公开市场上可购买的数量。这个数字在决定市场估值、稀缺性和长期通胀动态方面发挥着重要作用。

I am become billionaire 的 24 小时价格区间是多少？

在过去的 24 小时内，I am become billionaire 的交易价格在 ¥（24 小时最低价）和 ¥（24 小时最高价）之间波动。这种波动范围有助于交易者了解短期动能和市场不可预测性。

I am become billionaire 距离其历史最高价和历史最低价分别有多远？

I am become billionaire 的历史最高价为 ¥，而历史最低价 (ATL) 为 ¥。这些历史基准数据使交易者能够评估长期价格潜力和周期。

IAM 今天的交易活跃度如何？

过去 24 小时的交易量为 ¥--，反映了当前的市场参与度。交易量越高，通常表明投资者兴趣越浓厚，市场流动性越强。

哪些因素影响了 I am become billionaire 的近期趋势方向？

当前 24 小时价格变动为 -5.30%，其变化率受市场情绪、交易活动、宏观经济因素以及与 Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem 相关的生态系统更新的影响。交易量的突然增加也可能成为价格剧烈波动的催化剂。

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