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Hypurr Fun 价格 (HFUN)

USD

Hypurr Fun (HFUN) 实时价格图表

$204.34
$204.34$204.34
+6.00%(1D)

今天 Hypurr Fun (HFUN) 的价格

今天 Hypurr Fun (HFUN) 的实时价格为 204.26 USD。目前其市值为 $ 203.74M USD。HFUN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hypurr Fun 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.13M USD
- Hypurr Fun 当天价格变化为 +6.17%
- 其循环供应量为 997.01K USD

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Hypurr Fun (HFUN) 价格表现 USD

今天内，Hypurr Fun 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +11.88
在过去30天内，Hypurr Fun 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +830.5522279460
在过去60天内，Hypurr Fun 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,661.8785400140
在过去90天内，Hypurr Fun 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +191.613445928810597

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +11.88+6.17%
30天$ +830.5522279460+406.62%
60天$ +1,661.8785400140+813.61%
90天$ +191.613445928810597+1,515.14%

Hypurr Fun (HFUN) 价格分析

Hypurr Fun 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 188.09
$ 188.09$ 188.09

$ 204.95
$ 204.95$ 204.95

$ 300.19
$ 300.19$ 300.19

+0.41%

+6.17%

+27.94%

Hypurr Fun (HFUN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 203.74M
$ 203.74M$ 203.74M

$ 5.13M
$ 5.13M$ 5.13M

997.01K
997.01K 997.01K

什么是Hypurr Fun (HFUN)

There is no sale and no planned utility for $HFUN. $HFUN was deployed as part of a test for the HypurrFun Telegram bot. The max supply of $HFUN is 1 million. 30% of $HFUN was distributed to $PURR holders, 30% to the creators of the token, and 40% to Hyperliquidity.

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Hypurr Fun (HFUN) 资源

官网

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HFUN 兑换为当地货币

1 HFUN 兑换 AUD
A$326.816
1 HFUN 兑换 GBP
163.408
1 HFUN 兑换 EUR
196.0896
1 HFUN 兑换 USD
$204.26
1 HFUN 兑换 MYR
RM913.0422
1 HFUN 兑换 TRY
7,212.4206
1 HFUN 兑换 JPY
¥32,099.459
1 HFUN 兑换 RUB
22,772.9474
1 HFUN 兑换 INR
17,513.2524
1 HFUN 兑换 IDR
Rp3,294,515.6678
1 HFUN 兑换 PHP
11,830.7392
1 HFUN 兑换 EGP
￡E.10,374.3654
1 HFUN 兑换 BRL
R$1,297.051
1 HFUN 兑换 CAD
C$294.1344
1 HFUN 兑换 BDT
24,409.07
1 HFUN 兑换 NGN
316,190.3948
1 HFUN 兑换 UAH
8,591.1756
1 HFUN 兑换 VES
Bs10,417.26
1 HFUN 兑换 PKR
Rs56,896.623
1 HFUN 兑换 KZT
107,222.2018
1 HFUN 兑换 THB
฿6,999.9902
1 HFUN 兑换 TWD
NT$6,716.0688
1 HFUN 兑换 CHF
Fr183.834
1 HFUN 兑换 HKD
HK$1,587.1002
1 HFUN 兑换 MAD
.د.م2,063.026