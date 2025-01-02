Hypurr Fun 价格 (HFUN)
今天 Hypurr Fun (HFUN) 的实时价格为 204.26 USD。目前其市值为 $ 203.74M USD。HFUN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hypurr Fun 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.13M USD
- Hypurr Fun 当天价格变化为 +6.17%
- 其循环供应量为 997.01K USD
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今天内，Hypurr Fun 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +11.88。
在过去30天内，Hypurr Fun 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +830.5522279460。
在过去60天内，Hypurr Fun 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,661.8785400140。
在过去90天内，Hypurr Fun 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +191.613445928810597。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +11.88
|+6.17%
|30天
|$ +830.5522279460
|+406.62%
|60天
|$ +1,661.8785400140
|+813.61%
|90天
|$ +191.613445928810597
|+1,515.14%
Hypurr Fun 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.41%
+6.17%
+27.94%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
There is no sale and no planned utility for $HFUN. $HFUN was deployed as part of a test for the HypurrFun Telegram bot. The max supply of $HFUN is 1 million. 30% of $HFUN was distributed to $PURR holders, 30% to the creators of the token, and 40% to Hyperliquidity.
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|1 HFUN 兑换 AUD
A$326.816
|1 HFUN 兑换 GBP
￡163.408
|1 HFUN 兑换 EUR
€196.0896
|1 HFUN 兑换 USD
$204.26
|1 HFUN 兑换 MYR
RM913.0422
|1 HFUN 兑换 TRY
₺7,212.4206
|1 HFUN 兑换 JPY
¥32,099.459
|1 HFUN 兑换 RUB
₽22,772.9474
|1 HFUN 兑换 INR
₹17,513.2524
|1 HFUN 兑换 IDR
Rp3,294,515.6678
|1 HFUN 兑换 PHP
₱11,830.7392
|1 HFUN 兑换 EGP
￡E.10,374.3654
|1 HFUN 兑换 BRL
R$1,297.051
|1 HFUN 兑换 CAD
C$294.1344
|1 HFUN 兑换 BDT
৳24,409.07
|1 HFUN 兑换 NGN
₦316,190.3948
|1 HFUN 兑换 UAH
₴8,591.1756
|1 HFUN 兑换 VES
Bs10,417.26
|1 HFUN 兑换 PKR
Rs56,896.623
|1 HFUN 兑换 KZT
₸107,222.2018
|1 HFUN 兑换 THB
฿6,999.9902
|1 HFUN 兑换 TWD
NT$6,716.0688
|1 HFUN 兑换 CHF
Fr183.834
|1 HFUN 兑换 HKD
HK$1,587.1002
|1 HFUN 兑换 MAD
.د.م2,063.026