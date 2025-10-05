Hypha Staked AVAX（STAVAX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 33.88 $ 33.88 $ 33.88 24H最低价 $ 35.59 $ 35.59 $ 35.59 24H最高价 24H最低价 $ 33.88$ 33.88 $ 33.88 24H最高价 $ 35.59$ 35.59 $ 35.59 历史最高 $ 67.01$ 67.01 $ 67.01 最低价 $ 16.44$ 16.44 $ 16.44 涨跌幅（1H） +0.69% 涨跌幅（1D） -2.01% 漲跌幅（7D） +7.35% 漲跌幅（7D） +7.35%

Hypha Staked AVAX（STAVAX）当前实时价格为 $34.69。过去 24 小时内，STAVAX 的交易价格在 $ 33.88 至 $ 35.59 之间波动，市场活跃度显著。STAVAX 的历史最高价为 $ 67.01，历史最低价为 $ 16.44。

从短期表现来看，STAVAX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.69%，过去 24 小时内变动为 -2.01%，过去 7 天内累计变动为 +7.35%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Hypha Staked AVAX（STAVAX）市场信息

市值 $ 29.80M$ 29.80M $ 29.80M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 29.80M$ 29.80M $ 29.80M 流通量 858.75K 858.75K 858.75K 总供应量 858,748.461585617 858,748.461585617 858,748.461585617

Hypha Staked AVAX 的当前市值为 $ 29.80M, 它过去 24 小时的交易量为 --。STAVAX 的流通量为 858.75K，总供应量是 858748.461585617，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 29.80M。