Hypersign Identity 价格 (HID)
今天 Hypersign Identity (HID) 的实时价格为 0.01904605 USD。目前其市值为 $ 647.72K USD。HID 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hypersign Identity 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.16K USD
- Hypersign Identity 当天价格变化为 +6.08%
- 其循环供应量为 34.00M USD
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今天内，Hypersign Identity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0010908。
在过去30天内，Hypersign Identity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0011691284。
在过去60天内，Hypersign Identity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0100645499。
在过去90天内，Hypersign Identity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.004084045442162662。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0010908
|+6.08%
|30天
|$ +0.0011691284
|+6.14%
|60天
|$ +0.0100645499
|+52.84%
|90天
|$ +0.004084045442162662
|+27.30%
Hypersign Identity 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.18%
+6.08%
-1.44%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Hypersign is a decentralised Identity & Access Management Security solution that is simple to use and stores user data in a manner that is ONLY accessible by the owner and it's intended recipients.
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|1 HID 兑换 AUD
A$0.03047368
|1 HID 兑换 GBP
￡0.01523684
|1 HID 兑换 EUR
€0.018284208
|1 HID 兑换 USD
$0.01904605
|1 HID 兑换 MYR
RM0.0851358435
|1 HID 兑换 TRY
₺0.6725160255
|1 HID 兑换 JPY
¥2.9927058365
|1 HID 兑换 RUB
₽2.1234441145
|1 HID 兑换 INR
₹1.633008327
|1 HID 兑换 IDR
Rp307.1943118315
|1 HID 兑换 PHP
₱1.103147216
|1 HID 兑换 EGP
￡E.0.9673488795
|1 HID 兑换 BRL
R$0.1209424175
|1 HID 兑换 CAD
C$0.027426312
|1 HID 兑换 BDT
৳2.276002975
|1 HID 兑换 NGN
₦29.482904479
|1 HID 兑换 UAH
₴0.801076863
|1 HID 兑换 VES
Bs0.97134855
|1 HID 兑换 PKR
Rs5.3052772275
|1 HID 兑换 KZT
₸9.9978430265
|1 HID 兑换 THB
฿0.6527081335
|1 HID 兑换 TWD
NT$0.626234124
|1 HID 兑换 CHF
Fr0.017141445
|1 HID 兑换 HKD
HK$0.1479878085
|1 HID 兑换 MAD
.د.م0.192365105