Hyperlane USD Coin 今日价格

Hyperlane USD Coin (HUSDC) 今日实时价格为 $ 0.967164，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 HUSDC 兑 USD 的汇率为 $ 0.967164 每 HUSDC。

Hyperlane USD Coin 目前市值在 $ 342,593 排名第 #-，流通供应量为 354.22K HUSDC。过去 24 小时内，HUSDC 的交易价格在 $ 0.96698（低点）和 $ 1.31（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.53，而历史最低价为 $ 0.671749。

短期表现方面，HUSDC 在过去一小时内波动了 -0.31%，过去7 天内波动了 -2.66%。过去一天，总交易量达到 $ 8.21K。

Hyperlane USD Coin（HUSDC）市场信息

市值 $ 342.59K$ 342.59K $ 342.59K 成交量（24H） $ 8.21K$ 8.21K $ 8.21K 完全稀释市值 $ 342.59K$ 342.59K $ 342.59K 流通量 354.22K 354.22K 354.22K 总供应量 354,224.067856 354,224.067856 354,224.067856

Hyperlane USD Coin 的当前市值为 $ 342.59K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.21K。HUSDC 的流通量为 354.22K，总供应量是 354224.067856，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 342.59K。