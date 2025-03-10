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Hyperfy 价格 (HYPER)

USD

Hyperfy (HYPER) 实时价格图表

$0.00634714
$0.00634714$0.00634714
-13.90%(1D)

今天 Hyperfy (HYPER) 的价格

今天 Hyperfy (HYPER) 的实时价格为 0.00634714 USD。目前其市值为 $ 2.81M USD。HYPER 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hyperfy 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 41.81K USD
- Hyperfy 当天价格变化为 -13.93%
- 其循环供应量为 443.51M USD

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Hyperfy (HYPER) 价格表现 USD

今天内，Hyperfy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001027608280120829
在过去30天内，Hyperfy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0034772514
在过去60天内，Hyperfy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0059860296
在过去90天内，Hyperfy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.001027608280120829-13.93%
30天$ -0.0034772514-54.78%
60天$ -0.0059860296-94.31%
90天$ 0--

Hyperfy (HYPER) 价格分析

Hyperfy 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00618313
$ 0.00618313$ 0.00618313

$ 0.00755568
$ 0.00755568$ 0.00755568

$ 0.187641
$ 0.187641$ 0.187641

-3.90%

-13.93%

-54.64%

Hyperfy (HYPER) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M

$ 41.81K
$ 41.81K$ 41.81K

443.51M
443.51M 443.51M

什么是Hyperfy (HYPER)

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Hyperfy (HYPER) 资源

官网

大家还在问：关于 Hyperfy (HYPER) 的其他问题

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HYPER 兑换为当地货币

1 HYPER 兑换 AUD
A$0.0100284812
1 HYPER 兑换 GBP
0.0048872978
1 HYPER 兑换 EUR
0.0058393688
1 HYPER 兑换 USD
$0.00634714
1 HYPER 兑换 MYR
RM0.0279908874
1 HYPER 兑换 TRY
0.2314167244
1 HYPER 兑换 JPY
¥0.9397575484
1 HYPER 兑换 RUB
0.5650224028
1 HYPER 兑换 INR
0.5530897796
1 HYPER 兑换 IDR
Rp104.0514587616
1 HYPER 兑换 PHP
0.363056408
1 HYPER 兑换 EGP
￡E.0.3215461124
1 HYPER 兑换 BRL
R$0.0366864692
1 HYPER 兑换 CAD
C$0.0090764102
1 HYPER 兑换 BDT
0.7720026382
1 HYPER 兑换 NGN
9.616869171
1 HYPER 兑换 UAH
0.2618829964
1 HYPER 兑换 VES
Bs0.40621696
1 HYPER 兑换 PKR
Rs1.7793572276
1 HYPER 兑换 KZT
3.117397811
1 HYPER 兑换 THB
฿0.2141525036
1 HYPER 兑换 TWD
NT$0.2084400776
1 HYPER 兑换 CHF
Fr0.0055854832
1 HYPER 兑换 HKD
HK$0.0493172778
1 HYPER 兑换 MAD
.د.م0.0617576722
1 HYPER 兑换 MXN
$0.128846942