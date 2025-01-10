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HyperBlast 价格 (HYPE)

USD

HyperBlast (HYPE) 实时价格图表

$0.00719601
$0.00719601$0.00719601
+2.40%(1D)

今天 HyperBlast (HYPE) 的价格

今天 HyperBlast (HYPE) 的实时价格为 0.00719601 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。HYPE 兑换 USD 的价格为实时更新。
HyperBlast 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 11.55 USD
- HyperBlast 当天价格变化为 +2.59%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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HyperBlast (HYPE) 价格表现 USD

今天内，HyperBlast 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00018188
在过去30天内，HyperBlast 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0022728432
在过去60天内，HyperBlast 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005523398
在过去90天内，HyperBlast 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000301573344855409

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00018188+2.59%
30天$ -0.0022728432-31.58%
60天$ -0.0005523398-7.67%
90天$ -0.000301573344855409-4.02%

HyperBlast (HYPE) 价格分析

HyperBlast 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00697481
$ 0.00697481$ 0.00697481

$ 0.00723163
$ 0.00723163$ 0.00723163

$ 0.16772
$ 0.16772$ 0.16772

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+2.59%

-2.64%

HyperBlast (HYPE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 11.55
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0.00
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什么是HyperBlast (HYPE)

HyperBlast DEX token on blast chain

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HyperBlast (HYPE) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 HyperBlast (HYPE) 的其他问题

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HYPE 兑换为当地货币

1 HYPE 兑换 AUD
A$0.0116575362
1 HYPE 兑换 GBP
0.0058287681
1 HYPE 兑换 EUR
0.0069801297
1 HYPE 兑换 USD
$0.00719601
1 HYPE 兑换 MYR
RM0.0323100849
1 HYPE 兑换 TRY
0.2548107141
1 HYPE 兑换 JPY
¥1.1371135002
1 HYPE 兑换 RUB
0.7357200624
1 HYPE 兑换 INR
0.619576461
1 HYPE 兑换 IDR
Rp116.0646611703
1 HYPE 兑换 PHP
0.4217581461
1 HYPE 兑换 EGP
￡E.0.3637583055
1 HYPE 兑换 BRL
R$0.043895661
1 HYPE 兑换 CAD
C$0.0103622544
1 HYPE 兑换 BDT
0.8777692998
1 HYPE 兑换 NGN
11.1565499838
1 HYPE 兑换 UAH
0.3042473028
1 HYPE 兑换 VES
Bs0.38138853
1 HYPE 兑换 PKR
Rs2.0038729047
1 HYPE 兑换 KZT
3.797334477
1 HYPE 兑换 THB
฿0.2496295869
1 HYPE 兑换 TWD
NT$0.2376842103
1 HYPE 兑换 CHF
Fr0.0065483691
1 HYPE 兑换 HKD
HK$0.0559849578
1 HYPE 兑换 MAD
.د.م0.0722479404