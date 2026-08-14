Hyperbet by Virtuals 今日价格

Hyperbet by Virtuals (HBET) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.44%。当前 HBET 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HBET。

Hyperbet by Virtuals 目前市值在 $ 53,166 排名第 #-，流通供应量为 507.79M HBET。过去 24 小时内，HBET 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HBET 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.59%。过去一天，总交易量达到 $ 1.99。

Hyperbet by Virtuals（HBET）市场信息

市值 $ 53.17K$ 53.17K $ 53.17K 成交量（24H） $ 1.99$ 1.99 $ 1.99 完全稀释市值 $ 104.70K$ 104.70K $ 104.70K 流通量 507.79M 507.79M 507.79M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Hyperbet by Virtuals 的当前市值为 $ 53.17K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.99。HBET 的流通量为 507.79M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 104.70K。