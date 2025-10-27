Hyperbeat Ultra HYPE（HBHYPE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 44.67 24H最低价 $ 49.41 24H最高价 历史最高 $ 60.1 最低价 $ 29.65 涨跌幅（1H） -0.60% 涨跌幅（1D） +7.49% 漲跌幅（7D） +27.24%

Hyperbeat Ultra HYPE（HBHYPE）当前实时价格为 $48.72。过去 24 小时内，HBHYPE 的交易价格在 $ 44.67 至 $ 49.41 之间波动，市场活跃度显著。HBHYPE 的历史最高价为 $ 60.1，历史最低价为 $ 29.65。

从短期表现来看，HBHYPE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.60%，过去 24 小时内变动为 +7.49%，过去 7 天内累计变动为 +27.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Hyperbeat Ultra HYPE（HBHYPE）市场信息

市值 $ 41.68M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 41.68M 流通量 856.07K 总供应量 856,071.0942066604

Hyperbeat Ultra HYPE 的当前市值为 $ 41.68M, 它过去 24 小时的交易量为 --。HBHYPE 的流通量为 856.07K，总供应量是 856071.0942066604，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 41.68M。