Hylo USD（HYUSD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.998202 24H最高价 $ 1.003 历史最高 $ 1.003 最低价 $ 0.986187 涨跌幅（1H） -0.10% 涨跌幅（1D） -0.11% 漲跌幅（7D） -0.02%

Hylo USD（HYUSD）当前实时价格为 $0.999553。过去 24 小时内，HYUSD 的交易价格在 $ 0.998202 至 $ 1.003 之间波动，市场活跃度显著。HYUSD 的历史最高价为 $ 1.003，历史最低价为 $ 0.986187。

从短期表现来看，HYUSD 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.10%，过去 24 小时内变动为 -0.11%，过去 7 天内累计变动为 -0.02%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Hylo USD（HYUSD）市场信息

市值 $ 35.84M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 35.84M 流通量 35.86M 总供应量 35,858,666.988238

Hylo USD 的当前市值为 $ 35.84M, 它过去 24 小时的交易量为 --。HYUSD 的流通量为 35.86M，总供应量是 35858666.988238，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 35.84M。