Hylo Staked SOL 今日价格

Hylo Staked SOL (HYLOSOL) 今日实时价格为 $ 81.3，过去 24 小时内变化了 0.05%。当前 HYLOSOL 兑 USD 的汇率为 $ 81.3 每 HYLOSOL。

Hylo Staked SOL 目前市值在 $ 14,229,591 排名第 #-，流通供应量为 175.02K HYLOSOL。过去 24 小时内，HYLOSOL 的交易价格在 $ 80.37（低点）和 $ 81.81（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 109,632，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HYLOSOL 在过去一小时内波动了 -0.12%，过去7 天内波动了 +4.90%。过去一天，总交易量达到 $ 110.72K。

Hylo Staked SOL（HYLOSOL）市场信息

市值 $ 14.23M$ 14.23M $ 14.23M 成交量（24H） $ 110.72K$ 110.72K $ 110.72K 完全稀释市值 $ 14.23M$ 14.23M $ 14.23M 流通量 175.02K 175.02K 175.02K 总供应量 175,024.346325289 175,024.346325289 175,024.346325289

Hylo Staked SOL 的当前市值为 $ 14.23M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 110.72K。HYLOSOL 的流通量为 175.02K，总供应量是 175024.346325289，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.23M。