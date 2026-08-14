Hylo Leveraged SOL 今日价格

Hylo Leveraged SOL (XSOL) 今日实时价格为 $ 0.030019，过去 24 小时内变化了 1.19%。当前 XSOL 兑 USD 的汇率为 $ 0.030019 每 XSOL。

Hylo Leveraged SOL 目前市值在 $ 5,368,578 排名第 #-，流通供应量为 178.84M XSOL。过去 24 小时内，XSOL 的交易价格在 $ 0.029148（低点）和 $ 0.03102024（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.08，而历史最低价为 $ 0.01485653。

短期表现方面，XSOL 在过去一小时内波动了 -0.52%，过去7 天内波动了 +17.93%。过去一天，总交易量达到 $ 399.05K。

Hylo Leveraged SOL（XSOL）市场信息

市值 $ 5.37M$ 5.37M $ 5.37M 成交量（24H） $ 399.05K$ 399.05K $ 399.05K 完全稀释市值 $ 5.37M$ 5.37M $ 5.37M 流通量 178.84M 178.84M 178.84M 总供应量 178,839,360.994572 178,839,360.994572 178,839,360.994572

Hylo Leveraged SOL 的当前市值为 $ 5.37M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 399.05K。XSOL 的流通量为 178.84M，总供应量是 178839360.994572，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.37M。