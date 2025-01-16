HYENA 价格 (HYENA)
今天 HYENA (HYENA) 的实时价格为 1.89 USD。目前其市值为 $ 1.96M USD。HYENA 兑换 USD 的价格为实时更新。
HYENA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 80.39K USD
- HYENA 当天价格变化为 +24.18%
- 其循环供应量为 1.04M USD
在获取 MEXC 上从 HYENA兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 HYENA 价格信息的首选平台。
今天内，HYENA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.367266。
在过去30天内，HYENA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，HYENA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，HYENA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.367266
|+24.18%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
HYENA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.47%
+24.18%
+53.73%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Hyena is the most hyped project on Hyperliquid as a memecoin. He is the protector of the realm and the guardian from all evil spirits. It is created by a team of Hyperliquid OG whales who have been pushing this. More than 30,000+ people tried to snipe the token since its inception and it led to a network wise stoppage of Hypurr Bot. Which caused major disruption. Moreover, it was the largest token to trade by volume.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 HYENA 兑换 AUD
A$3.024
|1 HYENA 兑换 GBP
￡1.5309
|1 HYENA 兑换 EUR
€1.8333
|1 HYENA 兑换 USD
$1.89
|1 HYENA 兑换 MYR
RM8.505
|1 HYENA 兑换 TRY
₺66.9816
|1 HYENA 兑换 JPY
¥294.3864
|1 HYENA 兑换 RUB
₽194.1786
|1 HYENA 兑换 INR
₹163.5795
|1 HYENA 兑换 IDR
Rp30,983.6016
|1 HYENA 兑换 PHP
₱110.6406
|1 HYENA 兑换 EGP
￡E.95.1993
|1 HYENA 兑换 BRL
R$11.3589
|1 HYENA 兑换 CAD
C$2.7027
|1 HYENA 兑换 BDT
৳228.6144
|1 HYENA 兑换 NGN
₦2,939.328
|1 HYENA 兑换 UAH
₴79.5312
|1 HYENA 兑换 VES
Bs102.06
|1 HYENA 兑换 PKR
Rs526.5918
|1 HYENA 兑换 KZT
₸997.8822
|1 HYENA 兑换 THB
฿65.3751
|1 HYENA 兑换 TWD
NT$62.1999
|1 HYENA 兑换 CHF
Fr1.7199
|1 HYENA 兑换 HKD
HK$14.7042
|1 HYENA 兑换 MAD
.د.م19.0134