HydraDAO 今日价格

HydraDAO (HYDRA) 今日实时价格为 $ 0.02505336，过去 24 小时内变化了 1.16%。当前 HYDRA 兑 USD 的汇率为 $ 0.02505336 每 HYDRA。

HydraDAO 目前市值在 $ 294,915 排名第 #-，流通供应量为 11.77M HYDRA。过去 24 小时内，HYDRA 的交易价格在 $ 0.02473923（低点）和 $ 0.02529117（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.073215，而历史最低价为 $ 0.01350254。

短期表现方面，HYDRA 在过去一小时内波动了 +0.23%，过去7 天内波动了 +0.49%。过去一天，总交易量达到 $ 225.25。

HydraDAO（HYDRA）市场信息

市值 $ 294.92K$ 294.92K $ 294.92K 成交量（24H） $ 225.25$ 225.25 $ 225.25 完全稀释市值 $ 466.55K$ 466.55K $ 466.55K 流通量 11.77M 11.77M 11.77M 总供应量 18,626,878.7894962 18,626,878.7894962 18,626,878.7894962

HydraDAO 的当前市值为 $ 294.92K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 225.25。HYDRA 的流通量为 11.77M，总供应量是 18626878.7894962，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 466.55K。