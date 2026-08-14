HYBUX 今日价格

HYBUX (HYBUX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 22.65%。当前 HYBUX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HYBUX。

HYBUX 目前市值在 $ 112,707 排名第 #-，流通供应量为 4.35B HYBUX。过去 24 小时内，HYBUX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00346251，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HYBUX 在过去一小时内波动了 +4.94%，过去7 天内波动了 +81.45%。过去一天，总交易量达到 --。

HYBUX（HYBUX）市场信息

市值 $ 112.71K$ 112.71K $ 112.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 258.86K$ 258.86K $ 258.86K 流通量 4.35B 4.35B 4.35B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

HYBUX 的当前市值为 $ 112.71K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HYBUX 的流通量为 4.35B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 258.86K。