HXRO 价格 (HXRO)
今天 HXRO (HXRO) 的实时价格为 0.01003861 USD。目前其市值为 $ 6.23M USD。HXRO 兑换 USD 的价格为实时更新。
HXRO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.20K USD
- HXRO 当天价格变化为 +29.27%
- 其循环供应量为 620.39M USD
在获取 MEXC 上从 HXRO兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 HXRO 价格信息的首选平台。
今天内，HXRO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00227271。
在过去30天内，HXRO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0178593617。
在过去60天内，HXRO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0321314403。
在过去90天内，HXRO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.003120685171831953。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00227271
|+29.27%
|30天
|$ +0.0178593617
|+177.91%
|60天
|$ +0.0321314403
|+320.08%
|90天
|$ +0.003120685171831953
|+45.11%
HXRO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.40%
+29.27%
-22.64%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Hxro Network is a decentralized liquidity, risk, and margining primitive for derivatives built on the Solana blockchain. The network is designed to provide critical infrastructure and base layer tooling for liquidity to support a wide spectrum of derivatives markets on futures, swaps, and vanilla, exotic, and parimutuel options. HXRO is the utility and governance token that powers the Hxro Network.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 HXRO 兑换 AUD
A$0.016061776
|1 HXRO 兑换 GBP
￡0.008030888
|1 HXRO 兑换 EUR
€0.0096370656
|1 HXRO 兑换 USD
$0.01003861
|1 HXRO 兑换 MYR
RM0.0448725867
|1 HXRO 兑换 TRY
₺0.3544633191
|1 HXRO 兑换 JPY
¥1.5773667893
|1 HXRO 兑换 RUB
₽1.1192046289
|1 HXRO 兑换 INR
₹0.8607104214
|1 HXRO 兑换 IDR
Rp161.9130418483
|1 HXRO 兑换 PHP
₱0.5814362912
|1 HXRO 兑换 EGP
￡E.0.5098610019
|1 HXRO 兑换 BRL
R$0.0637451735
|1 HXRO 兑换 CAD
C$0.0144555984
|1 HXRO 兑换 BDT
৳1.199613895
|1 HXRO 兑换 NGN
₦15.5395675078
|1 HXRO 兑换 UAH
₴0.4222239366
|1 HXRO 兑换 VES
Bs0.51196911
|1 HXRO 兑换 PKR
Rs2.7962548155
|1 HXRO 兑换 KZT
₸5.2695675473
|1 HXRO 兑换 THB
฿0.3440231647
|1 HXRO 兑换 TWD
NT$0.3300694968
|1 HXRO 兑换 CHF
Fr0.009034749
|1 HXRO 兑换 HKD
HK$0.0779999997
|1 HXRO 兑换 MAD
.د.م0.101389961