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Hummus 价格 (HUM)

USD

Hummus (HUM) 实时价格图表

$0.00192375
$0.00192375$0.00192375
+0.70%(1D)

今天 Hummus (HUM) 的价格

今天 Hummus (HUM) 的实时价格为 0.00192375 USD。目前其市值为 $ 258.93K USD。HUM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hummus 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.14 USD
- Hummus 当天价格变化为 +0.77%
- 其循环供应量为 134.60M USD

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Hummus (HUM) 价格表现 USD

今天内，Hummus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Hummus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004734556
在过去60天内，Hummus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001883934
在过去90天内，Hummus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003553528701562453

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.77%
30天$ -0.0004734556-24.61%
60天$ +0.0001883934+9.79%
90天$ +0.0003553528701562453+22.66%

Hummus (HUM) 价格分析

Hummus 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00189791
$ 0.00189791$ 0.00189791

$ 0.00192707
$ 0.00192707$ 0.00192707

$ 0.768337
$ 0.768337$ 0.768337

--

+0.77%

+8.41%

Hummus (HUM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 258.93K
$ 258.93K$ 258.93K

$ 5.14
$ 5.14$ 5.14

134.60M
134.60M 134.60M

什么是Hummus (HUM)

The Hummus protocol is a single-side Automated Market Maker designed for exchanging stable cryptocurrencies on the Metis blockchain.

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Hummus (HUM) 资源

官网

大家还在问：关于 Hummus (HUM) 的其他问题

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HUM 兑换为当地货币

1 HUM 兑换 AUD
A$0.003078
1 HUM 兑换 GBP
0.001539
1 HUM 兑换 EUR
0.0018660375
1 HUM 兑换 USD
$0.00192375
1 HUM 兑换 MYR
RM0.0085991625
1 HUM 兑换 TRY
0.0679276125
1 HUM 兑换 JPY
¥0.301990275
1 HUM 兑换 RUB
0.2144788875
1 HUM 兑换 INR
0.1649615625
1 HUM 兑换 IDR
Rp31.0282214625
1 HUM 兑换 PHP
0.1115197875
1 HUM 兑换 EGP
￡E.0.09764955
1 HUM 兑换 BRL
R$0.01192725
1 HUM 兑换 CAD
C$0.0027702
1 HUM 兑换 BDT
0.229888125
1 HUM 兑换 NGN
2.9733287625
1 HUM 兑换 UAH
0.0810091125
1 HUM 兑换 VES
Bs0.09811125
1 HUM 兑换 PKR
Rs0.536149125
1 HUM 兑换 KZT
1.0098340875
1 HUM 兑换 THB
฿0.06594615
1 HUM 兑换 TWD
NT$0.0632529
1 HUM 兑换 CHF
Fr0.001731375
1 HUM 兑换 HKD
HK$0.0149475375
1 HUM 兑换 MAD
.د.م0.0194491125