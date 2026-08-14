Hummingbird Bitcoin 今日价格

Hummingbird Bitcoin (HUMBIT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 17.05%。当前 HUMBIT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HUMBIT。

Hummingbird Bitcoin 目前市值在 $ 29,773 排名第 #-，流通供应量为 999.72M HUMBIT。过去 24 小时内，HUMBIT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HUMBIT 在过去一小时内波动了 +0.66%，过去7 天内波动了 -41.71%。过去一天，总交易量达到 --。

Hummingbird Bitcoin（HUMBIT）市场信息

市值 $ 29.77K$ 29.77K $ 29.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 29.77K$ 29.77K $ 29.77K 流通量 999.72M 999.72M 999.72M 总供应量 999,723,358.248776 999,723,358.248776 999,723,358.248776

Hummingbird Bitcoin 的当前市值为 $ 29.77K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HUMBIT 的流通量为 999.72M，总供应量是 999723358.248776，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 29.77K。