Humanoid Network by Virtuals 今日价格

Humanoid Network by Virtuals (HAN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 14.38%。当前 HAN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HAN。

Humanoid Network by Virtuals 目前市值在 $ 233,228 排名第 #-，流通供应量为 1.00B HAN。过去 24 小时内，HAN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01030078，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HAN 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -7.71%。过去一天，总交易量达到 $ 2.12K。

Humanoid Network by Virtuals（HAN）市场信息

市值 $ 233.23K$ 233.23K $ 233.23K 成交量（24H） $ 2.12K$ 2.12K $ 2.12K 完全稀释市值 $ 233.23K$ 233.23K $ 233.23K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Humanoid Network by Virtuals 的当前市值为 $ 233.23K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.12K。HAN 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 233.23K。