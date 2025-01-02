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Humaniq 价格 (HMQ)

USD

Humaniq (HMQ) 实时价格图表

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今天 Humaniq (HMQ) 的价格

今天 Humaniq (HMQ) 的实时价格为 0.00223566 USD。目前其市值为 $ 420.80K USD。HMQ 兑换 USD 的价格为实时更新。
Humaniq 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 89.43 USD
- Humaniq 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 188.22M USD

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Humaniq (HMQ) 价格表现 USD

今天内，Humaniq 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Humaniq 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003622321
在过去60天内，Humaniq 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0013503359
在过去90天内，Humaniq 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0003622321-16.20%
60天$ +0.0013503359+60.40%
90天$ 0--

Humaniq (HMQ) 价格分析

Humaniq 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 0.656187
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Humaniq (HMQ) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 420.80K
$ 420.80K$ 420.80K

$ 89.43
$ 89.43$ 89.43

188.22M
188.22M 188.22M

什么是Humaniq (HMQ)

Humaniq is a financial ecosystem built on blockchain, focused on simply and quickly connecting unbanked people to the global economy. It combines blockchain bank as a core platform for financial services and technology start-ups, biometrics that replaces passports and signatures, ICO and distributed ownership instead of shareholders, and an investment fund for third-party start-up acquisition and acceleration

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Humaniq (HMQ) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Humaniq (HMQ) 的其他问题

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HMQ 兑换为当地货币

1 HMQ 兑换 AUD
A$0.003577056
1 HMQ 兑换 GBP
0.001788528
1 HMQ 兑换 EUR
0.0021685902
1 HMQ 兑换 USD
$0.00223566
1 HMQ 兑换 MYR
RM0.0099934002
1 HMQ 兑换 TRY
0.0789411546
1 HMQ 兑换 JPY
¥0.3509539068
1 HMQ 兑换 RUB
0.2492537334
1 HMQ 兑换 INR
0.191707845
1 HMQ 兑换 IDR
Rp36.0590272098
1 HMQ 兑换 PHP
0.1296012102
1 HMQ 兑换 EGP
￡E.0.1134821016
1 HMQ 兑换 BRL
R$0.013861092
1 HMQ 兑换 CAD
C$0.0032193504
1 HMQ 兑换 BDT
0.26716137
1 HMQ 兑换 NGN
3.4554137394
1 HMQ 兑换 UAH
0.0941436426
1 HMQ 兑换 VES
Bs0.11401866
1 HMQ 兑换 PKR
Rs0.623078442
1 HMQ 兑换 KZT
1.1735650038
1 HMQ 兑换 THB
฿0.0766384248
1 HMQ 兑换 TWD
NT$0.0735085008
1 HMQ 兑换 CHF
Fr0.002012094
1 HMQ 兑换 HKD
HK$0.0173710782
1 HMQ 兑换 MAD
.د.م0.0226025226