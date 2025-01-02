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humanDAO 价格 (HDAO)

USD

humanDAO (HDAO) 实时价格图表

$0.00235449
$0.00235449$0.00235449
+0.10%(1D)

今天 humanDAO (HDAO) 的价格

今天 humanDAO (HDAO) 的实时价格为 0.00235449 USD。目前其市值为 $ 159.51K USD。HDAO 兑换 USD 的价格为实时更新。
humanDAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.08 USD
- humanDAO 当天价格变化为 +0.16%
- 其循环供应量为 67.74M USD

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humanDAO (HDAO) 价格表现 USD

今天内，humanDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，humanDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001324751
在过去60天内，humanDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004301410
在过去90天内，humanDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001294899629075195

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.16%
30天$ -0.0001324751-5.62%
60天$ -0.0004301410-18.26%
90天$ -0.001294899629075195-35.48%

humanDAO (HDAO) 价格分析

humanDAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00233362
$ 0.00233362$ 0.00233362

$ 0.00235449
$ 0.00235449$ 0.00235449

$ 0.166826
$ 0.166826$ 0.166826

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+0.16%

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humanDAO (HDAO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 159.51K
$ 159.51K$ 159.51K

$ 6.08
$ 6.08$ 6.08

67.74M
67.74M 67.74M

什么是humanDAO (HDAO)

humanDAO uses crypto assets and platforms to help underserved communities as well as provide new and profound revenue streams to investors

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humanDAO (HDAO) 资源

官网

大家还在问：关于 humanDAO (HDAO) 的其他问题

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HDAO 兑换为当地货币

1 HDAO 兑换 AUD
A$0.003767184
1 HDAO 兑换 GBP
0.001883592
1 HDAO 兑换 EUR
0.0022838553
1 HDAO 兑换 USD
$0.00235449
1 HDAO 兑换 MYR
RM0.0105245703
1 HDAO 兑换 TRY
0.0831370419
1 HDAO 兑换 JPY
¥0.3696078402
1 HDAO 兑换 RUB
0.2625020901
1 HDAO 兑换 INR
0.2018975175
1 HDAO 兑换 IDR
Rp37.9756398447
1 HDAO 兑换 PHP
0.1364897853
1 HDAO 兑换 EGP
￡E.0.1195139124
1 HDAO 兑换 BRL
R$0.014597838
1 HDAO 兑换 CAD
C$0.0033904656
1 HDAO 兑换 BDT
0.281361555
1 HDAO 兑换 NGN
3.6390761991
1 HDAO 兑换 UAH
0.0991475739
1 HDAO 兑换 VES
Bs0.12007899
1 HDAO 兑换 PKR
Rs0.656196363
1 HDAO 兑换 KZT
1.2359424357
1 HDAO 兑换 THB
฿0.0807119172
1 HDAO 兑换 TWD
NT$0.0774156312
1 HDAO 兑换 CHF
Fr0.002119041
1 HDAO 兑换 HKD
HK$0.0182943873
1 HDAO 兑换 MAD
.د.م0.0238038939