humanDAO 价格 (HDAO)
今天 humanDAO (HDAO) 的实时价格为 0.00235449 USD。目前其市值为 $ 159.51K USD。HDAO 兑换 USD 的价格为实时更新。
humanDAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.08 USD
- humanDAO 当天价格变化为 +0.16%
- 其循环供应量为 67.74M USD
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今天内，humanDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，humanDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001324751。
在过去60天内，humanDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004301410。
在过去90天内，humanDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001294899629075195。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.16%
|30天
|$ -0.0001324751
|-5.62%
|60天
|$ -0.0004301410
|-18.26%
|90天
|$ -0.001294899629075195
|-35.48%
humanDAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+0.16%
+0.16%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
humanDAO uses crypto assets and platforms to help underserved communities as well as provide new and profound revenue streams to investors
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|1 HDAO 兑换 AUD
A$0.003767184
|1 HDAO 兑换 GBP
￡0.001883592
|1 HDAO 兑换 EUR
€0.0022838553
|1 HDAO 兑换 USD
$0.00235449
|1 HDAO 兑换 MYR
RM0.0105245703
|1 HDAO 兑换 TRY
₺0.0831370419
|1 HDAO 兑换 JPY
¥0.3696078402
|1 HDAO 兑换 RUB
₽0.2625020901
|1 HDAO 兑换 INR
₹0.2018975175
|1 HDAO 兑换 IDR
Rp37.9756398447
|1 HDAO 兑换 PHP
₱0.1364897853
|1 HDAO 兑换 EGP
￡E.0.1195139124
|1 HDAO 兑换 BRL
R$0.014597838
|1 HDAO 兑换 CAD
C$0.0033904656
|1 HDAO 兑换 BDT
৳0.281361555
|1 HDAO 兑换 NGN
₦3.6390761991
|1 HDAO 兑换 UAH
₴0.0991475739
|1 HDAO 兑换 VES
Bs0.12007899
|1 HDAO 兑换 PKR
Rs0.656196363
|1 HDAO 兑换 KZT
₸1.2359424357
|1 HDAO 兑换 THB
฿0.0807119172
|1 HDAO 兑换 TWD
NT$0.0774156312
|1 HDAO 兑换 CHF
Fr0.002119041
|1 HDAO 兑换 HKD
HK$0.0182943873
|1 HDAO 兑换 MAD
.د.م0.0238038939