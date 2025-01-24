HugeWin 价格 (HUGE)

USD

HugeWin (HUGE) 实时价格图表

$0.00217734
$0.00217734$0.00217734
+1.10%(1D)

今天 HugeWin (HUGE) 的价格

今天 HugeWin (HUGE) 的实时价格为 0.00218032 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。HUGE 兑换 USD 的价格为实时更新。
HugeWin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 11.86M USD
- HugeWin 当天价格变化为 +1.28%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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HugeWin (HUGE) 价格表现 USD

今天内，HugeWin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，HugeWin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000135543
在过去60天内，HugeWin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002663659
在过去90天内，HugeWin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001062879528794607

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+1.28%
30天$ +0.0000135543+0.62%
60天$ +0.0002663659+12.22%
90天$ +0.001062879528794607+95.12%

HugeWin (HUGE) 价格分析

HugeWin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00209659
$ 0.00209659$ 0.00209659

$ 0.00219744
$ 0.00219744$ 0.00219744

$ 0.00284928
$ 0.00284928$ 0.00284928

+0.87%

+1.28%

-10.15%

HugeWin (HUGE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 11.86M
$ 11.86M$ 11.86M

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什么是HugeWin (HUGE)

The HUGE token is the core digital currency of the HugeWin ecosystem, created on the Ethereum blockchain. It serves a multi-faceted role within this platform, primarily aimed at revolutionizing the way users interact with gaming and rewards systems.

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HugeWin (HUGE) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 HugeWin (HUGE) 的其他问题

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HUGE 兑换为当地货币

1 HUGE 兑换 AUD
A$0.0034231024
1 HUGE 兑换 GBP
0.001744256
1 HUGE 兑换 EUR
0.002071304
1 HUGE 兑换 USD
$0.00218032
1 HUGE 兑换 MYR
RM0.0095716048
1 HUGE 兑换 TRY
0.077837424
1 HUGE 兑换 JPY
¥0.3384510736
1 HUGE 兑换 RUB
0.2177703616
1 HUGE 兑换 INR
0.1881180096
1 HUGE 兑换 IDR
Rp35.1664466896
1 HUGE 兑换 PHP
0.1272434752
1 HUGE 兑换 EGP
￡E.0.1096264896
1 HUGE 兑换 BRL
R$0.0129074944
1 HUGE 兑换 CAD
C$0.0031178576
1 HUGE 兑换 BDT
0.265562976
1 HUGE 兑换 NGN
3.390833664
1 HUGE 兑换 UAH
0.0914426208
1 HUGE 兑换 VES
Bs0.12209792
1 HUGE 兑换 PKR
Rs0.6069792848
1 HUGE 兑换 KZT
1.1338100064
1 HUGE 兑换 THB
฿0.0733895712
1 HUGE 兑换 TWD
NT$0.0711438416
1 HUGE 兑换 CHF
Fr0.001962288
1 HUGE 兑换 HKD
HK$0.0169628896
1 HUGE 兑换 MAD
.د.م0.0217595936