Huey（HUEY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00001234 24H最高价 $ 0.00001401 历史最高 $ 0.0003002 最低价 $ 0.00000985 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +13.14% 漲跌幅（7D） +17.55%

Huey（HUEY）当前实时价格为 $0.00001396。过去 24 小时内，HUEY 的交易价格在 $ 0.00001234 至 $ 0.00001401 之间波动，市场活跃度显著。HUEY 的历史最高价为 $ 0.0003002，历史最低价为 $ 0.00000985。

从短期表现来看，HUEY 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +13.14%，过去 7 天内累计变动为 +17.55%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Huey（HUEY）市场信息

市值 $ 12.92K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 13.96K 流通量 924.98M 总供应量 1,000,000,000.0

Huey 的当前市值为 $ 12.92K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HUEY 的流通量为 924.98M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.96K。