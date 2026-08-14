Hubra staked SOL 今日价格

Hubra staked SOL (RASOL) 今日实时价格为 $ 86,17，过去 24 小时内变化了 0,00%。当前 RASOL 兑 USD 的汇率为 $ 86,17 每 RASOL。

Hubra staked SOL 目前市值在 $ 677 257 排名第 #-，流通供应量为 8,53K RASOL。过去 24 小时内，RASOL 的交易价格在 $ 0,0（低点）和 $ 0,0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 312,07，而历史最低价为 $ 75,48。

短期表现方面，RASOL 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0,00%。过去一天，总交易量达到 $ 316,59。

Hubra staked SOL（RASOL）市场信息

市值 $ 677,26K$ 677,26K $ 677,26K 成交量（24H） $ 316,59$ 316,59 $ 316,59 完全稀释市值 $ 677,26K$ 677,26K $ 677,26K 流通量 8,53K 8,53K 8,53K 总供应量 8 527,103048327 8 527,103048327 8 527,103048327

Hubra staked SOL 的当前市值为 $ 677,26K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 316,59。RASOL 的流通量为 8,53K，总供应量是 8527.103048327，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 677,26K。