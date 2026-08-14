HUA HUA 今日价格

HUA HUA (HUAHUA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,73%。当前 HUAHUA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HUAHUA。

HUA HUA 目前市值在 $ 62 406 排名第 #-，流通供应量为 988,90M HUAHUA。过去 24 小时内，HUAHUA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,01309342，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HUAHUA 在过去一小时内波动了 +0,17%，过去7 天内波动了 -3,84%。过去一天，总交易量达到 --。

HUA HUA（HUAHUA）市场信息

市值 $ 62,41K$ 62,41K $ 62,41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 62,41K$ 62,41K $ 62,41K 流通量 988,90M 988,90M 988,90M 总供应量 988 896 378,634089 988 896 378,634089 988 896 378,634089

HUA HUA 的当前市值为 $ 62,41K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HUAHUA 的流通量为 988,90M，总供应量是 988896378.634089，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 62,41K。