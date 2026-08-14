Housecoin 今日价格

Housecoin (HOUSE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 10.69%。当前 HOUSE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HOUSE。

Housecoin 目前市值在 $ 623,285 排名第 #-，流通供应量为 998.58M HOUSE。过去 24 小时内，HOUSE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.117813，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HOUSE 在过去一小时内波动了 -2.03%，过去7 天内波动了 -30.33%。过去一天，总交易量达到 $ 103.95K。

Housecoin（HOUSE）市场信息

市值 $ 623.29K$ 623.29K $ 623.29K 成交量（24H） $ 103.95K$ 103.95K $ 103.95K 完全稀释市值 $ 623.29K$ 623.29K $ 623.29K 流通量 998.58M 998.58M 998.58M 总供应量 998,583,226.970905 998,583,226.970905 998,583,226.970905

Housecoin 的当前市值为 $ 623.29K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 103.95K。HOUSE 的流通量为 998.58M，总供应量是 998583226.970905，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 623.29K。