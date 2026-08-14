House Party Protocol 今日价格

House Party Protocol (HPP) 今日实时价格为 $ 0.00546846，过去 24 小时内变化了 1.33%。当前 HPP 兑 USD 的汇率为 $ 0.00546846 每 HPP。

House Party Protocol 目前市值在 $ 3,735,351 排名第 #-，流通供应量为 385.94M HPP。过去 24 小时内，HPP 的交易价格在 $ 0.00539682（低点）和 $ 0.00557367（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.057578，而历史最低价为 $ 0.0053717。

短期表现方面，HPP 在过去一小时内波动了 -0.49%，过去7 天内波动了 -26.18%。过去一天，总交易量达到 $ 1.05M。

House Party Protocol（HPP）市场信息

市值 $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M 成交量（24H） $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M 完全稀释市值 $ 9.29M$ 9.29M $ 9.29M 流通量 385.94M 385.94M 385.94M 总供应量 1,700,000,000.0 1,700,000,000.0 1,700,000,000.0

House Party Protocol 的当前市值为 $ 3.74M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.05M。HPP 的流通量为 385.94M，总供应量是 1700000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.29M。