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Hourglass 价格 (WAIT)

USD

Hourglass (WAIT) 实时价格图表

$0.00255958
$0.00255958$0.00255958
-5.30%(1D)

今天 Hourglass (WAIT) 的价格

今天 Hourglass (WAIT) 的实时价格为 0.00255971 USD。目前其市值为 $ 250.20K USD。WAIT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hourglass 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 989.84 USD
- Hourglass 当天价格变化为 -5.38%
- 其循环供应量为 97.75M USD

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Hourglass (WAIT) 价格表现 USD

今天内，Hourglass 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000145662088664705
在过去30天内，Hourglass 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008378757
在过去60天内，Hourglass 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013422627
在过去90天内，Hourglass 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.015255248226157036

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000145662088664705-5.38%
30天$ -0.0008378757-32.73%
60天$ -0.0013422627-52.43%
90天$ -0.015255248226157036-85.63%

Hourglass (WAIT) 价格分析

Hourglass 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00254296
$ 0.00254296$ 0.00254296

$ 0.00277355
$ 0.00277355$ 0.00277355

$ 0.464756
$ 0.464756$ 0.464756

-0.26%

-5.38%

-16.47%

Hourglass (WAIT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 250.20K
$ 250.20K$ 250.20K

$ 989.84
$ 989.84$ 989.84

97.75M
97.75M 97.75M

什么是Hourglass (WAIT)

Hourglass is a community-driven, tax-free token with renounced ownership. 100% is circulating. The mission of Hourglass is to elevate Web 3.0 by incubating projects that bridge the crypto space with mainstream entertainment, popular apps, major retail brands, and large-scale real-life events.

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Hourglass (WAIT) 资源

官网

大家还在问：关于 Hourglass (WAIT) 的其他问题

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WAIT 兑换为当地货币

1 WAIT 兑换 AUD
A$0.0040443418
1 WAIT 兑换 GBP
0.0019709767
1 WAIT 兑换 EUR
0.0023549332
1 WAIT 兑换 USD
$0.00255971
1 WAIT 兑换 MYR
RM0.0112883211
1 WAIT 兑换 TRY
0.0933270266
1 WAIT 兑换 JPY
¥0.3789906626
1 WAIT 兑换 RUB
0.2278653842
1 WAIT 兑换 INR
0.2230531294
1 WAIT 兑换 IDR
Rp41.9624523024
1 WAIT 兑换 PHP
0.146415412
1 WAIT 兑换 EGP
￡E.0.1296749086
1 WAIT 兑换 BRL
R$0.0147951238
1 WAIT 兑换 CAD
C$0.0036603853
1 WAIT 兑换 BDT
0.3113375273
1 WAIT 兑换 NGN
3.8783446065
1 WAIT 兑换 UAH
0.1056136346
1 WAIT 兑换 VES
Bs0.16382144
1 WAIT 兑换 PKR
Rs0.7175891014
1 WAIT 兑换 KZT
1.2572015665
1 WAIT 兑换 THB
฿0.0863646154
1 WAIT 兑换 TWD
NT$0.0840608764
1 WAIT 兑换 CHF
Fr0.0022525448
1 WAIT 兑换 HKD
HK$0.0198889467
1 WAIT 兑换 MAD
.د.م0.0249059783
1 WAIT 兑换 MXN
$0.051962113