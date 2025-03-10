今天 Hourglass (WAIT) 的价格

今天 Hourglass (WAIT) 的实时价格为 0.00255971 USD。目前其市值为 $ 250.20K USD。WAIT 兑换 USD 的价格为实时更新。

Hourglass 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 989.84 USD

- Hourglass 当天价格变化为 -5.38%

- 其循环供应量为 97.75M USD

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