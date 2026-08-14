Houdini Swap 今日价格

Houdini Swap (LOCK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.85%。当前 LOCK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LOCK。

Houdini Swap 目前市值在 $ 24,758 排名第 #-，流通供应量为 49.80M LOCK。过去 24 小时内，LOCK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.3，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LOCK 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -12.06%。过去一天，总交易量达到 $ 9.24。

Houdini Swap（LOCK）市场信息

市值 $ 24.76K$ 24.76K $ 24.76K 成交量（24H） $ 9.24$ 9.24 $ 9.24 完全稀释市值 $ 24.76K$ 24.76K $ 24.76K 流通量 49.80M 49.80M 49.80M 总供应量 49,798,991.20275994 49,798,991.20275994 49,798,991.20275994

Houdini Swap 的当前市值为 $ 24.76K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.24。LOCK 的流通量为 49.80M，总供应量是 49798991.20275994，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.76K。