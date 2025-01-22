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Hottie Froggie 价格 (HOTTIE)

USD

Hottie Froggie (HOTTIE) 实时价格图表

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-0.70%(1D)

今天 Hottie Froggie (HOTTIE) 的价格

今天 Hottie Froggie (HOTTIE) 的实时价格为 0.00018378 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。HOTTIE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hottie Froggie 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 275.67 USD
- Hottie Froggie 当天价格变化为 -0.77%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Hottie Froggie (HOTTIE) 价格表现 USD

今天内，Hottie Froggie 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Hottie Froggie 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000490578
在过去60天内，Hottie Froggie 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001207331
在过去90天内，Hottie Froggie 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000052622992862352

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.77%
30天$ -0.0000490578-26.69%
60天$ -0.0001207331-65.69%
90天$ -0.000052622992862352-22.25%

Hottie Froggie (HOTTIE) 价格分析

Hottie Froggie 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00018398
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$ 0.00934622
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-0.77%

-10.10%

Hottie Froggie (HOTTIE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 275.67
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什么是Hottie Froggie (HOTTIE)

Hottie Froggie is official Matt Furrie character from NFT collection. Hottie is in love with Pepe.

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Hottie Froggie (HOTTIE) 资源

官网

大家还在问：关于 Hottie Froggie (HOTTIE) 的其他问题

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HOTTIE 兑换为当地货币

1 HOTTIE 兑换 AUD
A$0.0002922102
1 HOTTIE 兑换 GBP
0.0001488618
1 HOTTIE 兑换 EUR
0.000174591
1 HOTTIE 兑换 USD
$0.00018378
1 HOTTIE 兑换 MYR
RM0.0008159832
1 HOTTIE 兑换 TRY
0.006551757
1 HOTTIE 兑换 JPY
¥0.028660491
1 HOTTIE 兑换 RUB
0.018175842
1 HOTTIE 兑换 INR
0.0158988078
1 HOTTIE 兑换 IDR
Rp2.9641931334
1 HOTTIE 兑换 PHP
0.0107548056
1 HOTTIE 兑换 EGP
￡E.0.0092386206
1 HOTTIE 兑换 BRL
R$0.0011063556
1 HOTTIE 兑换 CAD
C$0.0002628054
1 HOTTIE 兑换 BDT
0.0222539202
1 HOTTIE 兑换 NGN
0.2849288364
1 HOTTIE 兑换 UAH
0.0077426514
1 HOTTIE 兑换 VES
Bs0.0101079
1 HOTTIE 兑换 PKR
Rs0.0509640318
1 HOTTIE 兑换 KZT
0.095767758
1 HOTTIE 兑换 THB
฿0.006220953
1 HOTTIE 兑换 TWD
NT$0.0060243084
1 HOTTIE 兑换 CHF
Fr0.000165402
1 HOTTIE 兑换 HKD
HK$0.0014298084
1 HOTTIE 兑换 MAD
.د.م0.0018341244