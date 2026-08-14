Hosky 今日价格

Hosky (HOSKY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.36%。当前 HOSKY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HOSKY。

Hosky 目前市值在 $ 6,198,388 排名第 #-，流通供应量为 1,000.00T HOSKY。过去 24 小时内，HOSKY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HOSKY 在过去一小时内波动了 +0.06%，过去7 天内波动了 -6.06%。过去一天，总交易量达到 --。

Hosky（HOSKY）市场信息

市值 $ 6.20M$ 6.20M $ 6.20M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 6.20M$ 6.20M $ 6.20M 流通量 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T 总供应量 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Hosky 的当前市值为 $ 6.20M, 它过去 24 小时的交易量为 --。HOSKY 的流通量为 1,000.00T，总供应量是 1.0e+15，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.20M。