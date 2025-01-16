HorusLayer 价格 ($HRX)
今天 HorusLayer ($HRX) 的实时价格为 0.003023 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。$HRX 兑换 USD 的价格为实时更新。
HorusLayer 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.53 USD
- HorusLayer 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，HorusLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，HorusLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000289567。
在过去60天内，HorusLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000182005。
在过去90天内，HorusLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0000289567
|-0.95%
|60天
|$ +0.0000182005
|+0.60%
|90天
|$ 0
|--
HorusLayer 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
HorusLayer stands as the ultimate hub of Defi innovation, empowering individual users to amplify assets through pioneering restaking strategies and savvy management integrations. For projects, HorusLayer serves as a versatile platform, facilitating optimized asset growth and driving sustainable development within the dynamic digital asset ecosystem. Unlock the potential of HorusLayer with our array of cutting-edge features designed to revolutionize asset management, maximize returns, and empower users in the dynamic world of decentralized finance (DeFi): 1. Optimized Staking and LSDs Aggregators 2. Secure Validator Network 3. DeFi Ecosystem Collaboration 5. Automated Investment Management 6. Innovation Nexus: HorusLayer Labs 7. Hardware Wallet Integration 8. Crypto Debit Card
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|1 $HRX 兑换 AUD
A$0.00486703
|1 $HRX 兑换 GBP
￡0.00244863
|1 $HRX 兑换 EUR
€0.00293231
|1 $HRX 兑换 USD
$0.003023
|1 $HRX 兑换 MYR
RM0.0136035
|1 $HRX 兑换 TRY
₺0.10713512
|1 $HRX 兑换 JPY
¥0.47179961
|1 $HRX 兑换 RUB
₽0.30979704
|1 $HRX 兑换 INR
₹0.26173134
|1 $HRX 兑换 IDR
Rp49.55736912
|1 $HRX 兑换 PHP
₱0.17702688
|1 $HRX 兑换 EGP
￡E.0.15223828
|1 $HRX 兑换 BRL
R$0.01816823
|1 $HRX 兑换 CAD
C$0.00432289
|1 $HRX 兑换 BDT
৳0.36753634
|1 $HRX 兑换 NGN
₦4.7013696
|1 $HRX 兑换 UAH
₴0.12751014
|1 $HRX 兑换 VES
Bs0.163242
|1 $HRX 兑换 PKR
Rs0.84344723
|1 $HRX 兑换 KZT
₸1.6037015
|1 $HRX 兑换 THB
฿0.10456557
|1 $HRX 兑换 TWD
NT$0.09951716
|1 $HRX 兑换 CHF
Fr0.00275093
|1 $HRX 兑换 HKD
HK$0.02351894
|1 $HRX 兑换 MAD
.د.م0.03038115