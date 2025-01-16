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HorusLayer 价格 ($HRX)

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HorusLayer ($HRX) 实时价格图表

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今天 HorusLayer ($HRX) 的价格

今天 HorusLayer ($HRX) 的实时价格为 0.003023 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。$HRX 兑换 USD 的价格为实时更新。
HorusLayer 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.53 USD
- HorusLayer 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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HorusLayer ($HRX) 价格表现 USD

今天内，HorusLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，HorusLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000289567
在过去60天内，HorusLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000182005
在过去90天内，HorusLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0000289567-0.95%
60天$ +0.0000182005+0.60%
90天$ 0--

HorusLayer ($HRX) 价格分析

HorusLayer 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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HorusLayer ($HRX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是HorusLayer ($HRX)

HorusLayer stands as the ultimate hub of Defi innovation, empowering individual users to amplify assets through pioneering restaking strategies and savvy management integrations. For projects, HorusLayer serves as a versatile platform, facilitating optimized asset growth and driving sustainable development within the dynamic digital asset ecosystem. Unlock the potential of HorusLayer with our array of cutting-edge features designed to revolutionize asset management, maximize returns, and empower users in the dynamic world of decentralized finance (DeFi): 1. Optimized Staking and LSDs Aggregators 2. Secure Validator Network 3. DeFi Ecosystem Collaboration 5. Automated Investment Management 6. Innovation Nexus: HorusLayer Labs 7. Hardware Wallet Integration 8. Crypto Debit Card

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HorusLayer ($HRX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 HorusLayer ($HRX) 的其他问题

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$HRX 兑换为当地货币

1 $HRX 兑换 AUD
A$0.00486703
1 $HRX 兑换 GBP
0.00244863
1 $HRX 兑换 EUR
0.00293231
1 $HRX 兑换 USD
$0.003023
1 $HRX 兑换 MYR
RM0.0136035
1 $HRX 兑换 TRY
0.10713512
1 $HRX 兑换 JPY
¥0.47179961
1 $HRX 兑换 RUB
0.30979704
1 $HRX 兑换 INR
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1 $HRX 兑换 IDR
Rp49.55736912
1 $HRX 兑换 PHP
0.17702688
1 $HRX 兑换 EGP
￡E.0.15223828
1 $HRX 兑换 BRL
R$0.01816823
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C$0.00432289
1 $HRX 兑换 BDT
0.36753634
1 $HRX 兑换 NGN
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1 $HRX 兑换 UAH
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1 $HRX 兑换 VES
Bs0.163242
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Rs0.84344723
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Fr0.00275093
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HK$0.02351894
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