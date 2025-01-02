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HORUS 价格 (HORUS)

USD

HORUS (HORUS) 实时价格图表

$0.01743618
$0.01743618$0.01743618
+136.60%(1D)

今天 HORUS (HORUS) 的价格

今天 HORUS (HORUS) 的实时价格为 0.01743618 USD。目前其市值为 $ 1.24M USD。HORUS 兑换 USD 的价格为实时更新。
HORUS 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 47.23K USD
- HORUS 当天价格变化为 +136.63%
- 其循环供应量为 71.07M USD

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HORUS (HORUS) 价格表现 USD

今天内，HORUS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01006778
在过去30天内，HORUS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0106604107
在过去60天内，HORUS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，HORUS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.01006778+136.63%
30天$ +0.0106604107+61.14%
60天$ 0--
90天$ 0--

HORUS (HORUS) 价格分析

HORUS 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00735136
$ 0.00735136$ 0.00735136

$ 0.01462326
$ 0.01462326$ 0.01462326

$ 0.01364058
$ 0.01364058$ 0.01364058

+45.04%

+136.63%

+201.44%

HORUS (HORUS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

$ 47.23K
$ 47.23K$ 47.23K

71.07M
71.07M 71.07M

什么是HORUS (HORUS)

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HORUS (HORUS) 资源

官网

大家还在问：关于 HORUS (HORUS) 的其他问题

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HORUS 兑换为当地货币

1 HORUS 兑换 AUD
A$0.027897888
1 HORUS 兑换 GBP
0.013948944
1 HORUS 兑换 EUR
0.0167387328
1 HORUS 兑换 USD
$0.01743618
1 HORUS 兑换 MYR
RM0.0779397246
1 HORUS 兑换 TRY
0.6156715158
1 HORUS 兑换 JPY
¥2.7397469634
1 HORUS 兑换 RUB
1.9439597082
1 HORUS 兑换 INR
1.4949780732
1 HORUS 兑换 IDR
Rp281.2286703054
1 HORUS 兑换 PHP
1.0099035456
1 HORUS 兑换 EGP
￡E.0.8855835822
1 HORUS 兑换 BRL
R$0.110719743
1 HORUS 兑换 CAD
C$0.0251080992
1 HORUS 兑换 BDT
2.08362351
1 HORUS 兑换 NGN
26.9908579164
1 HORUS 兑换 UAH
0.7333657308
1 HORUS 兑换 VES
Bs0.88924518
1 HORUS 兑换 PKR
Rs4.856847939
1 HORUS 兑换 KZT
9.1527739674
1 HORUS 兑换 THB
฿0.5977122504
1 HORUS 兑换 TWD
NT$0.5734759602
1 HORUS 兑换 CHF
Fr0.015692562
1 HORUS 兑换 HKD
HK$0.1354791186
1 HORUS 兑换 MAD
.د.م0.176105418